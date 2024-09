Les caquistes conviés à un colloque politique samedi à Saint-Hyacinthe

La Coalition avenir Québec (CAQ) convie ses membres à un colloque politique samedi à Saint-Hyacinthe.

L’événement intitulé «La CAQ est à l’écoute» sera l’occasion de discuter d’immigration, de services publics, de chantiers économiques et d’innovation, selon l’horaire officiel.

Sept ministres seront des «panélistes» invités, et la présidente du parti, Sarah Beaumier, ainsi que le premier ministre François Legault, y prononceront des discours.

Ce colloque politique survient alors que le gouvernement de la CAQ vit un début de session très difficile.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent du côté du fabricant de batteries Northvolt, à qui Québec a promis 1,37 milliard $.

L’entreprise suédoise a annoncé cette semaine son intention de licencier 1600 employés.

Les partis d’opposition à Québec rappellent qu’environ 700 millions $ d’argent public ont déjà été engagés dans le projet d’usine Northvolt sur la Rive-Sud de Montréal.

Le dossier de l’immigration ne sourit pas non plus à François Legault.

Frustré par l’arrivée massive d’immigrants temporaires, il a invité le Bloc québécois à faire tomber le gouvernement fédéral de Justin Trudeau.

Sa sortie publique a été assimilée à un appui au chef conservateur Pierre Poilievre.

Jeudi dernier, M. Trudeau a vertement critiqué François Legault, l’accusant de propager des faussetés et de «vouloir politiser à tout prix» l’enjeu de l’immigration.

Il a rappelé la réimposition des visas pour les voyageurs mexicains et l’ajout de critères d’admission de travailleurs temporaires dans le but de réduire leur nombre.

L’immigration et l’économie, avec l’emploi et l’habitation, étaient parmi les sujets «les plus discutés» lors d’une récente «tournée régionale», explique la CAQ sur son site web.

L’amélioration des services publics fera également l’objet de discussions au colloque.

Québec a récemment annoncé une diminution des investissements autorisés dans les cégeps et universités, ainsi qu’un gel d’embauches au ministère des Transports.

Vendredi, Radio-Canada a appris que le gouvernement avait aussi demandé aux établissements de santé de couper dans certaines dépenses.