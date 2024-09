Une première défaite pour le Drakkar

Baie-Comeau – Le Drakkar a encaissé sa première défaite de la saison, samedi après-midi, quand il s’est incliné par le pointage de 2-1 devant les Cataractes de Shawinigan.

Victorieux à deux reprises devant leurs partisans, les membres de l’équipage ont été incapables de réaliser le triplé à domicile (1974 amateurs présents au Centre sportif Alcoa) à l’occasion d’un affrontement serré jusqu’à la toute fin.

Tenu à l’écart du jeu en raison d’une blessure, l’attaquant Justin Poirier a brillamment souligné son retour à la compétition en ouvrant la marque à la neuvième minute de jeu de la première période.

Le meilleur franc-tireur de la LHJMQ l’an dernier a profité d’un jeu de puissance pour donner les devants à son club, mais l’ennemi n’a pas mis trop de temps à répliquer, quelques minutes plus tard.

Vince Elie, avec son quatrième de la campagne, a également capitalisé sur un avantage numérique des siens pour créer l’égalité à un partout avant la fin de l’engagement initial.

Les visiteurs de la Mauricie ont pris les devants 2-1, au milieu du deuxième tiers, quand l’attaquant Kody Dupuis a déjoué le gardien Lucas Beckman avec le filet, qui s’est finalement avéré celui de la victoire.

Manque de support

Bénéficiant sur un alignement complet avec le retour des espoirs partis à des camps professionnels, le pilote Jean-François Grégoire aurait souhaité un meilleur effort collectif de la part de ses protégés.

« C’est sûr qu’on souhaitait imposer plus de rythme et plus de vitesse sur la glace, mais c’est plus difficile de le faire quand on manque de support sur la patinoire », a vite analysé le dirigeant.

La saison est encore jeune et l’entraîneur-chef croit bien que ses hommes vont tirer une bonne leçon. « Les joueurs voulaient avoir les bons résultats, mais l’effort n’y était pas. Ils comprennent la partie et vont vite réaliser que tu ne peux pas gagner en jouant de cette façon. »

Limités à un seul but en quatre avantage numérique, les locaux ont bénéficié d’une occasion en or avec une autre attaque à cinq en fin de troisième période, mais n’ont pas en mesure de venir à bout de l’ex-gardien du Drakkar, Félix Hamel.

En vitesse

Malmené la veille à Chicoutimi, l’ancien cerbère du navire a rebondi de belle façon en stoppant 29 des 30 lancers en sa direction…Son vis-à-vis Lucas Beckman a aussi bien fait en repoussant 24 rondelles…Après une série de trois matchs à la maison, le Drakkar entreprend, dimanche après-midi, une séquence de cinq rencontres à l’étranger. Le tout débute, sur le coup de 16 h, face aux Saguenéens à Chicoutimi.