Vers une année record pour les prêts jeunesse

L’année financière 2023-2024 a été plutôt satisfaisante pour la SADC de la Haute-Côte-Nord. Les sommes mobilisées dans le Fonds Stratégie Jeunesse est en voie de dépasser les 400 000 $, un record.

Comme le veut sa devise, la SADC désire « contribuer à l’essor socio-économique » de la région en octroyant entre autres plusieurs prêts aux entreprises d’ici.

La directrice générale, Marie-Christine Perron, résume 2023-2024 comme une bonne année au niveau de son fonds stratégie jeunesse, mais « pas une grosse année » pour son fonds d’investissement régulier où il n’y a qu’un seul prêt octroyé.

L’année a également été marquée par des taux d’intérêt « très élevés », selon la directrice. Notons que les prêts qui n’ont pas été déboursés durant la dernière période annuelle ne sont pas comptabilisés dans le rapport financier dévoilé dernièrement.

« En date d’aujourd’hui, on est rendu à des sommes de 450 000 $ qui sont engagées en projets, qui devraient se concrétiser dans les prochaines semaines et prochains mois », laisse entendre Marie-Christine Perron.

De gros chiffres

La SADC a investi 55 000 $ via son fonds d’investissement régulier, et a permis de créer un emploi et d’en maintenir deux autres avec un effet de levier de 160 000 $, qui représente le coût total des projets.

Du côté du fonds stratégie jeunesse, 5 prêts représentant 120 000 $ ont eu un effet de levier de 381 000 $ avec la création de 8 emplois.

Ce fonds roule toujours bien aux dires de Marie-Christine Perron. Il consiste en de l’accompagnement et du financement pour les entrepreneurs de 39 ans et moins. « Il y a plus que 400 000 $ d’engagés en stratégie jeunesse, et c’est à coup de 25 000 $. On s’enligne pour faire une année record », se réjouit-elle.

Des millions d’investis

La directrice indique que depuis sa création en 1988, la SADC a injecté plus de 20 M$ dans les entreprises de chez nous, et a généré un total de 97 M$ d’investissements sur tout le territoire.

Mme Perron parle d’une nouveauté qui fera son apparition prochainement, sans toutefois élaborer davantage. « On a des choses qui s’en viennent, et ça risque d’être sous forme de prêts », mentionne-t-elle.

Cette année financière marque également la fin de l’entente de financement avec Développement économique Canada, qui sera renouvelée bientôt. « La prochaine entente devrait permettre à la SADC de solidifier ses interventions en entreprise, en développement économique local et en développement durable », peut-on lire dans le rapport annuel.

Plusieurs expertises

La SADC a également diversifié ses activités en finançant le développement économique local grâce à des projets structurants comme le Défi Osentreprendre et le colloque Azimut dont la prochaine édition se tiendra en novembre cette année.

« Ce sont des projets qui visent des cohortes d’entreprises, sous forme de projets collectifs et qui viennent en aide aux entrepreneurs et aux entreprises », fait valoir Marie-Christine Perron.

Les projets de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, du Festival de la chanson de Tadoussac et de Tourisme Côte-Nord figurent parmi le 20 qui ont pu bénéficier d’un soutien financier de la SADC.

L’organisation s’engage aussi dans le développement durable avec la campagne Synergie 138 qui vise à faire grandir l’économie circulaire. Neuf maillages ont été réalisés avec 31 entreprises visitées au total.

En plus, la SADC offre des services d’accompagnement appréciés des entreprises, tellement que l’enveloppe « est déjà épuisée ». Cette aide inclut les manières de mener une évaluation sur la valeur de l’entreprise en cas d’un transfert, une analyse environnementale, une planification stratégique, ou un plan d’affaires.