Une première pour Ressources Parenfants

L’organisme Ressources Parenfants des Bergeronnes organise, pour la première fois de son histoire, un lancement de sa programmation automnale.

La population est donc invitée à venir découvrir les activités qui l’attendent au cours des prochains mois le 5 octobre à la base plein air des Bergeronnes de 10 h à 13 h.

Le nom de Ressources Parenfants est déjà familier à plusieurs résidents de la Haute-Côte-Nord en raison de la grande gamme de formations, ateliers et services offerts par l’organisme. À travers ce lancement, la population pourra se tenir au courant du travail de l’organisation et de son calendrier.

Sara Brisson, agente de développement à Ressources Parenfants, indique qu’il s’agit d’une première dans l’histoire de l’organisme, et annonce du même fait que le lancement aura son lot de hot-dogs lors du dîner ainsi que des jeux gonflables pour les enfants.

Compléter l’offre

L’organisme dédié aux familles désire compléter son offre de services dans les mois à venir. « On a sondé les membres, et ce que l’on veut faire, c’est de se coller à leurs besoins », explique Sara Brisson.

L’agente de développement laisse savoir que les 0-5 ans et en périnatalité sont déjà très bien desservis en termes d’activités, et que l’organisme désire initier davantage d’activités avec les pères pour « favoriser le lien paternel ».

Ressources Parenfants offre déjà des ateliers gratuits et sans inscription, et veut mettre l’emphase sur de nouvelles formules qui feraient participer à la fois les parents et leurs enfants.

« On veut que les enfants qui sont âgés de 6 à 17 ans puissent participer, se retrouver avec leurs parents hors du cadre de la maison des jeunes et de l’école, par exemple », mentionne Mme Brisson.

« On observe qu’il y a un changement de dynamique lorsque les enfants entrent à l’école, où les parents et les enfants sont moins en contact les uns avec les autres », estime-t-elle.

Pied-à-terre

L’équipe de Ressources Parenfants risque de tenir plusieurs événements au cours de l’année dans un souci de « vraiment déployer les services », laisse entendre Sara Brisson.

En plus, l’organisme cherche depuis quelque temps de nouveaux locaux pour être présent dans toutes les municipalités et des démarches en ce sens seront entreprises au cours des prochaines années.

« Le but est d’avoir une maison mère, où on va pouvoir accueillir des gens et avoir des locaux pour l’hébergement temporaire, par exemple », révèle l’agente de développement.

L’organisme est toujours à la recherche d’un tel bâtiment, et Sara Brisson mentionne que le choix de la municipalité hôte n’est pas encore fixé.