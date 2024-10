Forestville souhaite la bienvenue à 21 nouveau-nés

En 2023, Forestville a accueilli 21 nouveaux bébés dans sa ville. Un record de naissance depuis les dernières années qui a été souligné avec les familles.

« Je suis particulièrement heureuse parce que la plaque de cette année, elle a deux colonnes d’enfants. Il y a 21 nouveau-nés en 2023, ce qui est presque le double des dernières années. Je vous dis merci beaucoup », a affirmé la mairesse Micheline Anctil lors de la cérémonie tenue au parc des naissances, le 3 octobre.

Par cet événement qui revient annuellement, la Ville de Forestville veut souhaiter la bienvenue à ses nouveaux citoyens et démontrer l’importance qu’elle accorde aux familles.

« On travaille étroitement avec le CPE La Giroflée, avec les services en milieu scolaire, avec les organismes, pour faire en sorte que les familles soient bien chez nous et que les enfants développent un sentiment d’appartenance et de fierté par rapport à leur ville », a témoigné Mme Anctil.

Le parc des naissances, situé tout juste à côté de l’hôtel de ville, a été agrémenté d’arbres matures et de jouets pour les jeunes enfants. On y retrouve également la plaque des nouveau-nés par année de naissance.

« Tous les jours, il y a des enfants, même des jeunes plus grands, qui marchent, qui viennent voir, qui prennent des photos. C’est toute une communauté qui accueille des enfants et qui fait de la place aux familles », a fait savoir la mairesse.

De son côté, la conseillère municipale Janie Tremblay, particulièrement dédiée aux affaires familiales, a remercié les parents de répondre positivement à l’invitation.

« Depuis mon arrivée comme conseillère à la Ville en 2021, je remarque la fierté dans les yeux des parents lorsque nous les convions à cette cérémonie. C’est ça qui nous pousse à poursuivre les différents projets pour mieux répondre aux besoins des familles de chez nous », a-t-elle écrit dans un mot, lu par la mairesse.

La conseillère assure que les représentants de Forestville ont « à cœur l’attraction et la rétention » des citoyens. « Nous prenons donc le temps de souligner l’arrivée de ces petits êtres humains dans notre belle ville », a-t-elle soutenu.

Le parc des naissances a été inauguré en 2017. Il souligne les naissances forestvilloises à partir de 2014. Les noms des nouveau-nés sont fournis par le CISSS de la Côte-Nord.

Cette année, deux colonnes ont été nécessaires pour inscrire le nom des nouveau-nés sur la plaque. Photo Johannie Gaudreault