L’Oktoberfest attire les Baie-Comois sur Place La Salle

Ce n’est pas le temps maussade en ce 5 octobre qui empêche les Baie-Comois d’arriver par dizaines pour profiter du premier événement extérieur Oktoberfest sur Place La Salle.

« Il ne fait même pas beau et le site est plein », s’exclame d’emblée André Morin, copropriétaire et directeur de production de la microbrasserie Saint-Pancrace.

La microbrasserie a mis sur pied l’activité qui se déroule pour la toute première fois à l’extérieur au profit de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan. Musique d’ambiance, bière, maraicher, jeux gonflables, tout y est.

« On est partenaire de l’Oktoberfest depuis le début, qui était organisé par la Jeune Chambre de Manicouagan. On est content de prendre le relais, d’amener ça dans la rue et de continuer l’événement avec Centraide », mentionne-t-il.

« On est hyper reconnaissant. Je suis personnellement excitée et fébrile. On est vraiment privilégié que la microbrasserie soit derrière nous », enchaine Josée Mailloux, directrice générale de Centraide.

M. Morin souligne la participation des commerçants de Place la Salle. « Les commercants ont embarqué, dit-il. On a un beau partenaire avec Le Blues, entre autres. Le Blues a un kiosque de bouffe et il y aura deux spectacles en soirée, un au Blues et un au pub Saint-Pancrace. »