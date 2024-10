100 millimètres de pluie pour la Côte-Nord

Jusqu’à 100 mm de pluie sont possibles pour la Côte-Nord la semaine prochaine.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la Côte-Nord. Plus précisément pour Forestville, Les Escoumins, Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles.

Un système dépressionnaire se déplacera lentement sur l’est du Québec. Celui-ci apportera de la pluie parfois forte laissant de 60 à 80 mm de pluie mardi et mercredi. Localement, il est possible d’en recevoir 100 mm.

« Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes », rappelle Environnement Canada.

Vent

En plus de la pluie, ce sera venteux.

Les vents souffleront entre 60 et 70 km/h mardi et entre 50 et 60 km/h mercredi pour Sept-Îles.

Pour Baie-Comeau, les vents souffleront entre 50 et 60 km/h mardi et entre 45 et 55 km/ mercredi.

Le beau temps devrait être de retour jeudi.