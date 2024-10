Une bourse Desjardins pour trois étudiants de la Haute-Côte-Nord

Trois étudiants du secteur ouest de la Haute-Côte-Nord ont mis la main sur une bourse d’études de 1 500 $ offerte par la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.

Les récipiendaires, Natao Vivier-Phily de Tadoussac, Gabrielle Brisson de Tadoussac et Raphaëlle Roussel d’Essipit, pourront de servir de leur bourse pour se concentrer sur leurs études, estime l’institution financière.

« C’est notamment grâce à leur engagement soutenu dans la collectivité et leur persévérance inspirante qu’ils ont été sélectionnés pour recevoir cet appui », dévoile l’agente communication de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, Amélie Therrien.

Pour Desjardins, encourager la jeunesse fait partie de ses priorités depuis toujours. « Voilà pourquoi nous avons à cœur d’être présents pour les jeunes, de les soutenir dans les moments significatifs de leur parcours et de les accompagner dans leurs préoccupations et leurs ambitions », poursuit Mme Therrien.

En 2024, Desjardins, par le biais de sa Fondation et de la caisse, a remis plus de 13 700 $ sous forme de bourses d’études à des jeunes des Escoumins à Sacré-Cœur/Tadoussac.

« Nous sommes convaincus que l’éducation est un pilier de notre société et que c’est en appuyant les jeunes et en les motivant à poursuivre leur parcours que nous pouvons les aider à développer leur plein potentiel. Ces bourses sont une occasion de souligner la persévérance et l’engagement dont les jeunes font preuve au quotidien. C’est un honneur de les soutenir et de les aider à réaliser leurs rêves », explique Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins.

Cette bourse s’inscrit dans l’engagement global de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent dans son milieu, en soutien concret envers la réussite éducative des jeunes.

Chaque année, ce sont des milliers d’étudiants au parcours hors du commun qui reçoivent un coup de pouce financier grâce au Mouvement Desjardins et son programme Tous engagés pour la jeunesse.

« Le conseil d’administration de la Caisse se joint au directeur général et à toute l’équipe pour offrir ses meilleurs vœux de succès à nos jeunes lauréats et pour les féliciter de cette distinction », conclut l’agente communication.