12 nouvelles chambres pour travailleurs à Forestville

Deux nouveaux bâtiments de 6 chambres destinées aux travailleurs ont fait leur apparition à l’ouest de la route 138 à Forestville il y a quelques jours.

Ce sont les copropriétaires de l’Hôtellerie Côte-Nord, Julie Tremblay et Stéphane Laprise, qui sont à l’origine de ce projet qui prendra forme au cours des prochains mois.

La forte demande pour ce type d’hébergement a motivé le couple à aller de l’avant. « Il y a des périodes où on doit refuser beaucoup de location », raconte Mme Tremblay précisant que six chambres sont louées aux travailleurs présentement au Motel 4 saisons à Forestville.

Les entrepreneurs possèdent également des appartements locatifs, dont quelques-uns servent aux personnes de l’extérieur qui viennent travailler ici. L’objectif n’était surtout pas de transformer des logements en chambres comme on le voit fréquemment.

« On a une cinquantaine de logements à Forestville, précise Julie Tremblay. C’est sûr que ça aurait été une option aussi de transformer des maisons, des appartements en chambres pour les travailleurs, mais pour nous, ce n’est pas dans nos valeurs. On a le souci de développer notre entreprise dans le bien-être de la communauté. »

Le couple ne voulait pas contribuer à la crise du logement qui sévit un peu partout, dont à Forestville. Au contraire, l’ajout de 12 chambres pour les travailleurs permettra peut-être de libérer des appartements pour des familles ou des résidents qui se retrouvent à la rue.

« J’en reçois des appels de gens qui sont désespérés parce qu’ils ne trouvent pas de logement. C’est toujours difficile et c’est sûr que ça a un lien avec les logements qui sont transformés en chambres à louer », exprime la copropriétaire du Motel 4 saisons et du Complexe hôtelier Escoumins.

Investissements

Le couple d’entrepreneurs investit plus de 500 000 $ dans ce nouveau projet. Les bâtiments préfabriqués de six chambres chacun ont déjà été utilisés quelques mois, mais sont dans un excellent état. « On va leur ajouter notre touche. On va faire quelques améliorations pour mettre ça dans nos standards », assure la copropriétaire.

Ils ont été livrés vendredi et samedi. Le terrain a aussi dû être acheté puisqu’il ne lui appartenait pas. « On avait un autre terrain à côté du Motel 4 saisons qui nous appartient depuis deux ans, mais c’était plus compliqué puisqu’il est près de l’eau », mentionne-t-elle.

Une terrasse sera aménagée entre les deux bâtisses et une buanderie sera aussi intégrée pour faciliter le travail de conciergerie. Finalement, du gazon et de l’aménagement paysager seront ajoutés.

« On pense mettre une clôture ou une plantation d’arbres l’année prochaine pour éviter que les gens circulent sur la rue Blouin dans le quartier résidentiel », fait savoir Mme Tremblay.

Les chambres seront louées à prix plus abordable puisqu’elles seront plus petites. Elles comprendront toutefois les mêmes services, soit une salle de bain privée, une télévision, un grand lit, frigidaire, micro-ondes.

Un déjeuner continental est offert directement au Motel. « Elles seront sous les 100 $ par nuitée », confirme la femme d’affaires.

L’installation de ces nouvelles chambres permet également la création d’un emploi de préposée au ménage. « On a toutes les ressources nécessaires pour ce projet. On avait prévu l’embauche d’une autre femme de ménage, donc oui, ça crée un emploi », témoigne Julie Tremblay.

Même si les bâtiments préfabriqués sont arrivés, il reste du travail à faire pour les entrepreneurs qui espèrent commencer la location d’ici les mois de décembre ou janvier.

Au total, le Motel 4 saisons compte 25 chambres auxquelles s’ajoutent les 12 nouvelles. L’entreprise embauche une vingtaine d’employés pour ses deux hôtels.

Le couple n’a pas l’intention d’entreprendre d’autres projets à court terme. Il commencera bientôt à se préparer pour la saison de motoneige qui est une période fort achalandée au Complexe hôtelier Escoumins. « Ça nous occupe pendant la saison creuse », se réjouit Julie Tremblay.