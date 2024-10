Renvoi de Manon Asselin : un spectacle mis en scène par le gouvernement, dit l’APTS

Le gouvernement du Québec « se déresponsabilise » et le congédiement de Manon Asselin, à titre de présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord, est un « spectacle » selon l’APTS.

Le représentant national Côte-Nord de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux réagit à l’annonce du ministère de la Santé et des Services sociaux.

« Nous croyons que le gouvernement se déresponsabilise encore une fois en jetant le blâme sur autrui pour les difficultés vécues au CISSS de la Côte-Nord », écrit par courriel Kevin Newbury.

« Pour nous, ce congédiement est davantage de l’ordre du spectacle pour regagner la confiance de la population, et nous persistons que pour améliorer la situation, cela passe par la bonification des clauses de disparités régionales de nos conventions collectives », poursuit-il.

Un travail à souligner

M. Newbury indique que, même si le syndicat n’a « pas toujours en accord avec les décisions prises par Mme Asselin », il est important de souligner son travail.

« Cette dernière adoptait une attitude collaboratrice avec notre syndicat à la recherche de solutions pour les services de santé et services sociaux auxquels la population nord-côtière à droit », soutient-il.

« Selon notre lecture de la situation, Mme Asselin a mis en lumière les responsabilités non prises par le gouvernement et à nommer les besoins de la région et c’est notamment pour cette raison que le ministère lui a retiré son poste considérant que cela n’était pas en phase avec ce qu’il lui demandait », ajoute-t-il.