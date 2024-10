La campagne d’achat local prend une pause en Haute-Côte-Nord

La campagne de sensibilisation à l’importance de l’achat local ne sera pas de retour cette année en Haute-Côte-Nord.

La SADC Haute-Côte-Nord et la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui organisent cette campagne depuis 2014 sous forme de concours, ont décidé de prendre une pause de réflexion.

Cette campagne est avant tout un moyen d’augmenter les ventes des commerçants locaux, principalement durant la période critique des achats des Fêtes en novembre et décembre.

« Devant la baisse marquée de participation des entreprises, une analyse des besoins et l’évaluation des impacts de la campagne doit être faite », indiquent les organisations par voie de communiqué.

La SADC et la MRC ne trouvent pas moins important de sensibiliser à l’achat local.

« L’importance de privilégier l’achat local est avant tout pour conserver nos services de proximité, et les nombreux emplois qui y sont liés, pour que notre communauté soit servie au plein potentiel de ses ressources et de sa réalité », estiment-elles.

Les deux organisatrices suggèrent aux citoyens d’ouvrir le dialogue avec les commerçants locaux pour exprimer leurs besoins et leur appréciation des produits et services.

« Grâce à la transparence et à des échanges constructifs, nous mettons toutes les chances de notre côté pour que l’offre et la demande soient alignées. Agissons pour la progression et l’avenir de notre région », concluent-elles.