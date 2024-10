(PHOTOS) Une cour d’école revampée à Sacré-Coeur

Les 146 élèves de l’école primaire de Sacré-Cœur peuvent maintenant profiter d’une cour d’école complètement revampée. Près de 265 000 $ ont été investis pour créer ce nouvel environnement qui accueille les enfants plusieurs minutes par jour.

Au centre de la cour trône désormais une classe extérieure, la première de ce genre en Haute-Côte-Nord. Construite en bois, elle devient aussi « une bibliothèque, une estrade sportive, un endroit où on peut faire des mathématiques, des sciences, une petite salle de spectacle », a commenté la directrice de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, Michèle Pilon.

« C’est un endroit qui est ombragé et où on peut relaxer. Il y a même de l’électricité qui est rendue pour un futur projet de pouvoir placer un écran », a-t-elle ajouté lors de l’inauguration des nouvelles installations le 9 octobre.

Une piste d’athlétisme fait aussi partie des améliorations. Comme l’école sacré-coeuroise accueille les élèves de Tadoussac et des Bergeronnes pour ses traditionnels jeux olympiques, elle sera en mesure de mieux les recevoir. Des espaces spécifiques pour le saut en longueur et le lancer du poids ont aussi été aménagés.

« La piste d’athlétisme devient aussi un endroit pour marcher, pour pratiquer du vélo avec les tout-petits. Les élèves de maternelle prennent leur petit vélo de pratique et peuvent, pendant la récréation, se pratiquer », a fait savoir Mme Pilon.

L’asphalte a également fait place à plus de verdure et du nouvel asphalte a fait son apparition sur une partie de la cour avec le traçage de jeux variés.

L’établissement scolaire possède maintenant des buts de soccer pour les plus jeunes, un panier de basketball, un jeu de hockey pour l’hiver, des tables, des parasols, des bacs à fleurs et de jardinage ainsi qu’un cabanon de rangement supplémentaire. S’ajoutent des supports à vélos et l’aménagement d’un carré de sable.

Selon la directrice de l’école primaire, la cour d’école influence la santé, le bien-être et la réussite des élèves puisqu’ils y passent beaucoup de temps. « Cela favorise aussi la détente, le jeu, la réussite et le développement des relations harmonieuses », a-t-elle soutenu.

« On est vraiment fiers aussi de se raccrocher à notre projet éducatif, parce que dans notre projet éducatif, on veut développer le plein potentiel de tous nos élèves et aussi on veut développer un endroit où il fait bon vivre », a ajouté Michèle Pilon avec fierté.

Bancs de l’amitié

En plus de toutes ces nouveautés, les jeunes de 4 à 12 ans pourront s’asseoir sur des bancs de l’amitié qui ont été installés dans la cour pour les récréations.

« Si jamais pendant une récréation, vous vous sentez seul ou vous vous sentez triste, vous n’avez personne avec qui jouer ou vous avez besoin de parler avec quelqu’un, vous pourrez aller vous asseoir sur le banc de l’amitié », a expliqué l’enseignante Christine Tremblay.

Les autres étudiants de l’école ont un devoir d’ange gardien. « Si vous voyez un ami qui a besoin, qui est sur le vent de l’amitié, vous allez juste vous asseoir à côté et vous l’écoutez. Comme ça, plus personne ne va se sentir tout seul pendant les récréations », a dévoilé Mme Tremblay.

Mobilisation du milieu

« Plus de 250 000 $, c’est beaucoup de sous, mais grâce à vous, nous pouvons nous vanter d’avoir des installations de grande qualité qui pourraient rendre plusieurs milieux scolaires un peu jaloux », a lancé la directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, Nadine Desrosiers, lors de l’inauguration de la cour d’école le 9 octobre.

Elle fait référence aux nombreux partenaires et donateurs qui se sont greffés au projet afin qu’il puisse se réaliser.

Le ministère de l’Éducation a octroyé 91 147 $, la MRC de La Haute-Côte-Nord a offert 50 000 $, le Groupe Boisaco et ses filiales ont remis 38 000 $ alors que la Caisse Desjardins du Saguenay–Saint-Laurent a injecté 30 000 $ en plus de fournir les plans et devis de la classe extérieure.

L’entreprise Sacopan a investi 12 300 $, l’URLS Côte-Nord a contribué à la hauteur de 5 130 $ et finalement, la Municipalité de Sacré-Cœur a donné 4 410 $. Le Centre de services scolaire de l’Estuaire a participé en biens, services et ressources humaines et des donateurs locaux s’ajoutent aussi à la liste.

Comme le mentionne la directrice de l’école, Michèle Pilon, la communauté est toujours généreuse quand il s’agit des projets qui touchent les enfants. Mais dans le cas de la cour d’école, les réponses positives n’ont pas tardé. « Pratiquement toutes les demandes qu’on a faites ont été acceptées », se réjouit-elle.

Un projet de longue haleine

L’amélioration de la cour de l’école de Sacré-Cœur ne s’est pas réalisée en un coup de baguette magique. Des efforts, de la patience et du temps ont été nécessaires comme l’a rappelé la directrice.

C’est en 2018 que le projet a débuté avec la mise sur pied d’un comité de parents, d’élèves et d’enseignants. Celui-ci servait à connaître l’opinion des différentes parties concernées et aussi, à les impliquer dans la prise de décisions.

À la suite des consultations se sont enclenchées les activités de financement puisque l’établissement scolaire devait contribuer financièrement au projet. Un montant de 25 000 $ a été récolté grâce à un vélo-thon. « On a pédalé pendant une journée de temps et on a amassé des fonds », a témoigné Mme Pilon.

Le dossier a ensuite été présenté au ministère de l’Éducation, les lettres de demande de soutien ont été envoyées aux partenaires financiers et en juin, la cour d’école était enfin revampée. « Dans une perspective éducative, on se réjouit de tout ce que nous avons accompli », a conclu celle qui a joué un grand rôle dans la réalisation du projet.

La cour d’école en photos

Une classe extérieure a été aménagée dans la cour d’école de Sacré-Cœur. Photo Johannie Gaudreault

Une piste d’athlétisme a été ajoutée à la cour d’école de Sacré-Cœur tout comme de la verdure. Photo Johannie Gaudreault

Le carré de sable est également une nouveauté de la cour d’école de Sacré-Cœur. Photo courtoisie

Le banc de l’amitié servira à éviter qu’un élève se sente triste ou seul lors des récréations. Photo Johannie Gaudreault