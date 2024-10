Renvoi de la PDG du CISSS : aucune raison valable, dit Dr Youssef Ezahr 

Le renvoi de Manon Asselin à titre de PDG du CISSS de la Côte-Nord ne résonne pas avec Dr Youssef Ezahr, qui se demande à quel point les députés sont déconnectés de la réalité du terrain.

« Congédier une PDG qui a favorisé la collaboration entre les professionnels de la santé, c’est inacceptable. Il faudrait lui donner une médaille, pas la congédier », lance le président du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de la Côte-Nord.

À la lecture des raisons données par le ministre de la Santé ainsi que les commentaires émis par les deux députés nord-côtiers, rien ne rassure Dr Ezahr.

« Il y a vraiment une déconnexion entre ce qu’ils disent et la réalité sur le terrain. […] Est-ce qu’ils ont pris la peine d’aller parler aux employés, d’aller parler aux médecins ? S’ils avaient pris la peine de nous parler, ils auraient vu que Mme Asselin est une pierre angulaire pour offrir des soins sécuritaires aux patients de la Côte-Nord », dit-il.

Félicitations

Dr Youssef Ezahr a carrément félicité Manon Asselin pour ses efforts et son apport au sein du CISSS de la Côte-Nord.

« Quand elle est arrivée en 2021, Mme Asselin a vu qu’on avait un enjeu démographique de recrutement. Sa solution, qu’on a adoptée, c’est de prendre cette main-d’œuvre indépendante qu’on veut absolument se débarrasser pour l’intégrer dans notre réseau public », mentionne-t-il.

« J’ai commencé à voir dans les dernières semaines l’effet de Madame Asselin. Au début quand on avait apporté ça en 2021, il y avait un doute. Là, je suis agréablement surpris du résultat », ajoute l’interlocuteur.

Non valable

Les raisons de son congédiement sont « définitivement non valables », soutient Dr Ezahr. « On dit qu’il y a un problème de gouvernance au CISSS de la Côte-Nord. Quand Mme Asselin est arrivée en 2021, on n’avait même pas de gouvernance au CISSS de la Côte-Nord. Elle a créé cette gouvernance, elle l’a structurée », rapporte-t-il.

Ce dernier soutient qu’elle était aimée de tous, autant des médecins, des employés et des syndicats. Tous y voient une déception aujourd’hui.

« On nous dit que ça va être Saguenay–Lac-Saint-Jean avec Santé Québec qui va nous montrer comment faire de la bonne gestion, poursuit-il. Ils ont tout un travail à faire, parce qu’il faut qu’ils regardent le réseau avant. Parce que le réseau, il est malade. »

« C’est de l’incompétence qu’on voit. Si j’avais un médecin qui était incompétent, mon rôle, dans le conseil des médecins, c’est d’identifier mes incompétents et de les mettre dehors. Là le [gouvernement] a pris quelqu’un et le met dehors. Or là, c’est plutôt le contraire. Ça devrait être les députés qu’on devrait mettre dehors », conclut-il.