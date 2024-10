Hockey Senior AA : le Circuit Groupe CFM

Le Groupe CFM s’associe à la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord à titre de partenaire majeur.

Le « Circuit CFM » s’ajoute au nom de la ligue. De plus, le trophée remis à la formation championne des séries sera associé à l’entreprise basée à Sept-Îles et spécialisée en construction, ferblanterie et menuiserie. Quelques négociations en coulisses restaient à être finalisées, vendredi, lorsque le Journal a parlé avec le principal intéressé.

Reno Vaillancourt est un passionné de hockey et est d’avis que la Ligue Senior AA se veut une opportunité plaisante et un circuit compétitif pour les joueurs de la région après leur hockey mineur.

« Il y a un bel engouement pour le Senior et une belle relève. De pouvoir aider la ligue à durer plus longtemps, c’est ça mon but », assure le père de deux hockeyeurs, un qui évolue avec le M15 AAA des Nord-Côtiers (Zach) et un avec les Espoirs du Saguenay–Lac-Saint-Jean M17 AAA (Hugo). Et il y a aussi son neveu, Nathan Vaillancourt, avec les Élites de Jonquière M18 AAA.

« Je suis un passionné de hockey, et dans ma tête, c’est le plus beau sport au monde. C’est tout naturel pour moi de m’impliquer », dit-il. Les fins de semaine sans être dans un aréna sont rares. Quand il n’assiste pas à un match d’un de ses fils ou de son neveu jouer, c’est au Senior AA que l’homme natif de Longue-Pointe-de-Mingan se trouve.

Un plus

Pour les dirigeants des équipes, c’est une belle nouvelle l’arrivée d’un partenaire majeur. Quelques entreprises s’étaient montrées intéressées.

« C’est une belle façon pour une entreprise de rayonner à travers la Côte-Nord avec un partenariat pour la ligue au complet. C’est le fun de voir une entreprise s’impliquer comme ça », mentionne Nylan Bouchard des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles.

Avec le succès de la Ligue Senior AA de la Côte-Nord depuis son retour à l’automne 2022, l’organisation veut continuer « d’upgrader », de dire M. Bouchard. Cette nouvelle étape ouvre la porte, selon lui, pour la mise en place de gestionnaires externes pour le Circuit CFM en vue de la saison 2025-2026.

La saison régulière de la Ligue de hockey Senior AA – Circuit CFM s’ouvre le 26 octobre. Pour l’occasion, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles accueilleront les Pionniers – CFL de Baie-Comeau tandis que les Gaulois – PCR de Port-Cartier rendront visite aux Marchands de Havre-Saint-Pierre.