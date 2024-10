Paul Serge Forest lance un deuxième roman

Après le succès de son premier roman Tout est ori, l’auteur natif de Baie-Comeau, Paul Serge Forest (pseudonyme), a publié un deuxième livre le 23 septembre.

Intitulé Porter le masque, le roman de 536 pages s’inspire de la pandémie de COVID-19 durant laquelle le médecin a travaillé au front.

« Le virus du Tennessee ravage le monde en répandant sa fièvre ; il attaque la ponctuation dans les phrases et prive les malades de toute expressivité langagière », peut-on lire dans la description de l’œuvre du romancier baie-comois qui fait une place à sa région natale.

Effectivement, Thomas, un des personnages de l’histoire, est un jeune médecin de Baie-Comeau qui est confiné dans un motel converti en hôpital où s’entassent des patients de plus en plus mal en point. «Tout se complique quand Paul-Serge, un gestionnaire hospitalier, débarque au motel avec ses bras trop longs et sa fausse identité », dévoile-t-on.

« Il y a rien dans ma vie qui me prédestinait à écrire des romans et à les publier, mais ça pris le temps que ç’a pris. Il y a une gang qui a cru en ce que j’écrivais. La première qui a cru en moi, qui m’a donné une chance, c’est mon éditrice. […] On a fait de la magie ensemble et j’ai l’impression qu’on va en faire encore », a mentionné Paul Serge Forest, lors du lancement de son deuxième roman à Montréal le 26 septembre.

Paul Serge Forest est né en 1984. Il a grandi sur la Côte-Nord et vit à Montréal, où il pratique la médecine. Tout est ori, Prix Robert-Cliche 2021, est son premier roman qui s’est vendu à 20 000 exemplaires.