Des demandes de permis de construction « à la dernière minute »

La Ville de Forestville rappelle à l’ordre les citoyens qui font des demandes de permis de construction et de rénovation « à la dernière minute ». « Il ne faut pas venir demander le permis quand on sort le sac à clous », déplore la mairesse Micheline Anctil.

L’instance municipale a constaté au fil des semaines que les résidents ne pensent pas au délai de production du permis quand ils viennent en faire la demande.

« On planifie, on ne se lève pas un matin en décidant de faire la toiture ou de construire un garage. Ce sont des projets qui sont connus d’avance, mais les gens, à la dernière minute, viennent adresser leur demande de permis et ils s’attendent qu’on va fournir dans les heures ou dans les jours qui suivent. On est à personnel réduit comme tous les employeurs à l’heure actuelle », s’est indignée Mme Anctil, à la séance municipale du 8 octobre.

L’urbaniste, qui répond aux demandes de permis pour la Ville de Forestville, est un consultant situé à Jonquière. Les demandes lui sont transférées et selon la réglementation, il doit y donner suite dans un délai de 45 jours. « On est toujours en deçà de 45 jours. Tout ce qu’on peut faire pour le donner le plus rapidement possible, on le fait, mais ça ne peut pas se faire dans une heure ni dans une journée », a assuré l’élue forestvilloise qui fait un appel à la collaboration.

Mme Anctil rappelle également que les permis sont « absolument nécessaires ».

« Ça vient certifier la conformité de la construction et quand il y a des constructions qui se font sans permis, la loi s’applique. Si ce n’est pas réglementaire, le citoyen peut recevoir des avis de démolition, des avis de conformité, des amendes. On ne veut pas aller là. On veut travailler étroitement avec les citoyens, mais il faut que ce soit dans les règles de l’art », a-t-elle poursuivi.

Cette situation apporte certains irritants chez les employés de la municipalité.

« On a du personnel ici à l’interne qui se fait agresser avec des paroles désobligeantes par rapport à des demandes de permis qui, selon le citoyen, ne vont pas assez vite », s’est désolée la mairesse.

« On n’a aucun personnel qui mérite d’avoir de mauvaises paroles des citoyens dans ce type de demande. Il faut se comprendre dans le dialogue, mais donnez-nous des délais qui permettent de bien répondre aux attentes », a-t-elle conclu.