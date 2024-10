Assurance-emploi : offensive majeure pour un projet pilote

Les groupes de défense des sans-emploi, le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) et le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), et les grandes centrales syndicales québécoises (FTQ, CSN, CSQ et CSD) lancent la campagne « L’assurance-emploi doit nous protéger ».

Ce n’est pas la première tentative pour obtenir d’Ottawa des améliorations de ce régime qui a été grandement modifié au fil des ans.

« Avouons-le, c’est la dernière chance d’agir. Avec le soutien de l’opposition constructive, le gouvernement doit prendre l’initiative dans le cadre de l’Énoncé économique de novembre 2024 et apporter des améliorations au programme d’assurance-emploi. Pour ce faire, nous suggérons la mise en place d’un projet pilote de 5 ans, afin de tester la validité et la portée des mesures d’amélioration que nous réclamons », a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC. « Les gens méritent mieux que le statu quo ».

La présente campagne comprend de l’affichage dans les médias et aussi une lettre adressée au premier ministre du Canada et au ministre fédéral responsable du programme que le public est invité à signer. « Les personnes partageant l’espoir et l’ambition d’un programme d’assurance-emploi plus protecteur à joindre leurs voix en signant une lettre en ligne au www.coalition-mieux.org », lit-on dans le communiqué.

« La réforme de l’assurance-emploi est un test, avant les prochaines élections, pour voir quels sont les partis fédéraux qui sont réellement pour les travailleuses et les travailleurs. La promesse libérale de 2015 peut encore être réalisée dans le contexte où l’ensemble des syndicats et des groupes de défense des chômeurs du Québec sont unis pour cette cause importante, notamment dans les régions. Ce n’est pas normal que seulement 40 % des chômeuses et chômeurs se qualifient pour l’assurance-emploi », affirment à l’unisson Caroline Senneville, présidente de la CSN, Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ, Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ, et Luc Vachon, président de la CSD.

« À l’approche de l’énoncé économique, le MASSE se joint à ses alliés pour demander au gouvernement libéral de prendre des mesures concrètes pour les chômeurs et les chômeuses du Canada. Il est grand temps de réformer le régime d’assurance-chômage et d’aborder de front les aspects discriminatoires de la Loi », a conclu Michael Bizzarro, co-coordonnateur du MASSE.