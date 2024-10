Des stupéfiants destinés au Pénitencier de Port-Cartier interceptés

Deux individus rôdant près du centre de détention de Port-Cartier et un sac rempli de stupéfiants ont mené les policiers de la Sûreté du Québec à des arrestations dans les derniers jours.

« Le tout s’est déroulé alors que les policiers ont observé deux individus qui marchaient dans un chemin non loin du centre de détention et ont par la suite trouvé un sac rempli de stupéfiants qui ont pu relier aux deux individus observés plus tôt », indique la SQ.

Les patrouilleurs de la SQ et les enquêteurs de l’équipe intégrée du crime organisé ont ainsi arrêté deux hommes, de 24 et 29 ans, dans le secteur de Port-Cartier.

Ils ont été arrêtés et interrogés. Ils ont été libérés pour la suite des procédures. Des accusations reliées aux trafics de stupéfiants pourraient être déposées contre eux.

Le bilan total de la saisi :

Plus de 650 grammes de tabac en vrac;

Plus de 100 grammes de cannabis illicites;

Plus de 50 grammes de Wax;

Plus de 50 grammes de résine cannabis;

Un drone;

Des clés USB;

Un véhicule.

« L’enquête tend à démontrer que ces stupéfiants étaient destinés au centre de détention », mentionne la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants ainsi que sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800 659-4264.