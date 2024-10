La neige cause des problèmes sur la 389

L’hiver est bel et bien à nos portes et la neige a déjà commencé à faire des siennes sur la route 389 entre Baie-Comeau et Fermont le 15 octobre.

Un conducteur a rapporté plusieurs sorties de route ce matin sur les réseaux sociaux. La Sûreté du Québec n’a pas pu confirmer ces incidents.

Toutefois, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé à la fermeture de la route 389 pour les véhicules lourds du km 212 jusqu’au km 546 de 9 h 15 à 11 h 45 cet avant-midi.

Au moment d’écrire ces lignes, Québec511 indique que la route est enneigée à partir du kilomètre 62 jusqu’au Mont-Wright (km 546). La visibilité demeure bonne, mais la chaussée peut être glissante par endroit.