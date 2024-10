De nouveaux équipements au Club de Golf de Tadoussac

Le Club de Golf Tadoussac poursuit sur sa lancée et ajoute trois nouveaux équipements majeurs pour l’entretien de son parcours de neuf trous. Ce nouvel investissement dépasse les 140 000 $.

Près de 4 mois après avoir inauguré son nouveau système d’irrigation, le Club a souligné ses nouvelles acquisitions lors d’une cérémonie le 16 octobre.

L’infrastructure sportive est maintenant dotée d’une tondeuse pour les verts, d’une tondeuse pour les allées ainsi que d’un tracteur qui servira à traîner la tondeuse pour les allées et à d’autres travaux sur le terrain. Les anciens équipements dataient de plusieurs années.

« Ça datait de 35-40 ans et c’était toujours brisé. On pouvait passer deux ou trois jours sans tondre le temps de les réparer », explique le président de la Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac, Denis Ross.

Les employés et bénévoles pourront donc entretenir le terrain plus facilement à compter de la saison prochaine. « Les nouvelles machines sont aussi de meilleure qualité, ça va faire une différence », assure le président.

Les trois équipements sont arrivés au club de golf, mais puisque la saison tire à sa fin, ils seront en opération seulement l’an prochain. Le Club a terminé ses activités en fin de semaine dernière après une saison marquée par le développement et l’amélioration.

L’installation du système d’irrigation a apporté un vent de changement sur le terrain qui est « beaucoup plus vert », selon M. Ross. « C’est une grosse amélioration », laisse-t-il savoir.

Les membres ont également été au rendez-vous. « On a doublé notre membership cette année. C’est plus intéressant de jouer, la qualité du terrain fait toute la différence. On est très heureux du résultat », se réjouit le président.

Soutien financier

Pour réaliser ce nouveau projet d’acquisition, la Corporation B.E.S.T. Golf de Tadoussac a compté sur un soutien financier du programme de Vitalisation municipale de la MRC de La Haute-Côte-Nord totalisant 100 000 $. L’organisme a participé financièrement à la hauteur de 40 000 $.

Selon Mme Anctil, le projet du Club de Golf Tadoussac s’inscrit dans la volonté de maintenir la vitalité des communautés en assurant le maintien d’infrastructure de loisirs de qualité. « Nous sommes heureux de soutenir des projets porteurs et mobilisateurs pour notre région », a-t-elle lancé lors de la cérémonie.

Quant à M. Ross, il a souligné que l’appui de la MRC aidera la Corporation à poursuivre l’élan donné par la mise en place du nouveau système d’irrigation, consolidera les acquis et assurera la pérennité des installations pour les générations futures.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny a pour sa part rappelé que le gouvernement est fier de contribuer financièrement au développement des régions et de la ruralité et de soutenir la gouvernance régionale de projet par son partenariat avec les MRC.