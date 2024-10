La relève familiale au cœur de Pneus & mécanique

Le 1er septembre 2020, André Morneau, le père d’Isabelle Morneau, achetait l’entreprise Pneus & mécanique de Baie-Comeau. Aujourd’hui, sa fille s’apprête à reprendre le flambeau dans un bel exemple de relève familiale.

« J’ai pas mal toujours travaillé avec mon père », explique Isabelle Morneau. Avant de s’investir pleinement dans l’entreprise familiale, elle était dans le domaine du transport, notamment comme chauffeuse de taxi, un secteur dans lequel son père œuvrait également.

Cependant, lorsque la pandémie est arrivée, la situation a changé. Les propriétaires de l’entreprise, situés à Jonquière, se sont retrouvés dans l’impossibilité de continuer à gérer l’entreprise à distance.

« Ça compliquait les choses. Mon père travaillait déjà ici comme installateur de pneus et quand il a vu que les propriétaires voulaient vendre, il a décidé d’investir », explique-t-elle.

Ensuite, quand le gérant a décidé de quitter, Isabelle Morneau a commencé à envisager un avenir à la tête de l’entreprise.

« C’est moi qui ai pris la relève. Je ne connaissais pas grand-chose au début, mais j’ai tout appris sur le tas. Le service à la clientèle, j’ai toujours aimé ça, j’ai toujours été là-dedans. Ça m’a permis de développer vraiment la façon d’approcher les clients et de me faire confiance », déclare la gérante.

La reprise d’une entreprise familiale

La décision de reprendre l’entreprise de son père s’est prise naturellement. « Ça fait trois ans qu’on en parle. Mon père m’a demandé ce qui était intéressant à faire ou on revend. Et on a décidé de garder l’entreprise », dit-elle.

Pour Isabelle Morneau, la continuité familiale était primordiale. Elle a décidé d’aider son père à bâtir cette entreprise, alors elle a choisi de faire partie de la relève.

Elle souligne également un point crucial pour elle, l’importance de la place des femmes dans un secteur traditionnellement masculin. « Quand les clients arrivent, les problèmes dans les mécanismes sont expliqués, puis ils savent que je suis capable de les mettre en confiance, je suis capable de leur expliquer pour qu’ils puissent comprendre, je suis capable de me mettre dans leur situation », explique-t-elle fièrement.

Une vision tournée vers l’avenir

Bien que la gestion quotidienne de l’entreprise soit déjà bien rodée, la nouvelle gérante ne manque pas de projets pour l’avenir.

« Pour l’instant, je suis en train de tout structurer ça comme il faut. Ma vision à plus long terme, c’est de vraiment rentabiliser tous les volets au complet de l’entreprise, autant en location que côté mécanique, que côté pneus », conclut-elle.

Avec son dévouement au service à la clientèle et sa volonté d’optimiser chaque aspect de l’entreprise, Isabelle Morneau incarne parfaitement la nouvelle génération de femmes en affaires, prête à relever les défis dans des secteurs où leur présence est encore rare.