L’INREST reconnu par l’UNESCO pour son projet de prévention dans les zones industrialo-portuaires

Un projet de l’INREST qui vise à surveiller en temps quasi réel la qualité de l’air et de l’eau dans les écosystèmes des zones industrialo-portuaires a été reconnu par l’UNESCO.

« Le projet Enviro-Actions : Gestion préventive des zones industrialo-portuaires a été approuvé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, coordonnée par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO », mentionne par communiqué Dre Julie Carrière, directrice générale de l’INREST.

L’initiative scientifique favorise les intérêts et le bien-être d’un large éventail de parties prenantes en mettant en œuvre des projets tout en garantissant la préservation des écosystèmes et la santé durable des collectivités.

Le projet inclut des défis tels que la compréhension de la pollution marine, la façon d’y remédier, la protection et la restauration des écosystèmes et de la biodiversité.

Le modèle en cinq étapes facilite le suivi de la qualité de l’air et de l’eau. Des alertes sont transmises à des personnes-ressources lors d’une anomalie détectée. Cela facilite les interventions sur le terrain et limite les effets des possibles perturbations sur les écosystèmes.

« Avec nos principaux partenaires, nous pensons que la meilleure voie à suivre afin de protéger et d’améliorer les écosystèmes marins est de mieux mesurer l’impact des activités humaines qui sont essentielles à la prospérité sociale et économique », dit Julie Carrière. « Notre approche consiste à mettre en place des outils de gestion préventive pour permettre un développement durable ».

Mme Carrière ajoute que le projet Enviro-Actions fournit des données et des outils de gestion importants pour aider les décideurs à atteindre ces objectifs.

« En unissant nos efforts et nos convictions, nous faisons ensemble preuve d’un leadership qui peut profiter aux industries, aux municipalités et communautés allochtones et autochtones, aux entreprises, aux organismes gouvernementaux et aux écosystèmes du Québec ainsi qu’à l’échelle nationale et mondiale », affirme Mme Carrière.

« Le projet Environ-Actions est un exemple d’innovation et de partenariat au service des écosystèmes aquatiques », dit Philippe Archambault, professeur à l’Université Laval. « Ce projet rassemble des experts multidisciplinaires et est un exemple tangible que la recherche peut conduire au développement d’outils concrets adaptés aux besoins spécifiques des zones portuaires ».

L’Institut nordique de recherche en environnement et en santé et en sécurité au travail (INREST) est une organisation à but non lucratif qui fait la promotion de la recherche scientifique dans les domaines de l’environnement et de la santé et la sécurité au travail.

Le projet de l’INREST est possible grâce au soutien financier du ministère des Transports et de la Mobilité durable par sa vision maritime Avantage Saint-Laurent, du Port de Sept-Îles, du Port de Saguenay, de Rio Tinto et de Promotion Saguenay.