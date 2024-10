L’UPAC dit avoir connu une année faste en 2023-2024

L’année 2023-2024 a été «faste» pour l’Unité permanente anticorruption (UPAC), selon son nouveau patron par intérim, Me Éric René.

«Pratiquement tous nos indicateurs sont à la hausse», a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse à Québec pour présenter le rapport annuel du corps de police spécialisé.

L’UPAC a reçu dans la dernière année 450 dénonciations d’actes répréhensibles et les a traitées dans un délai moyen de sept jours. Près de 30 % de ces dénonciations provenaient du secteur public.

«Ces dénonciations sont essentielles à notre travail et au maintien de l’intégrité de l’État», a déclaré Me René.

«C’est pourquoi notre nouvelle planification stratégique prévoit une intensification de nos actions de sensibilisation afin d’outiller et d’encourager les employés de l’État à rapporter d’éventuelles situations problématiques», a-t-il ajouté.

Déjà l’an dernier, les activités de prévention et de gestion des risques en matière de corruption de l’UPAC ont permis de rejoindre plus de 5000 personnes, ce qui représente une augmentation de 26 % par rapport à l’exercice financier précédent.

M. René a indiqué qu’une attention particulière avait été accordée aux réseaux de la santé et de l’éducation, ainsi qu’au milieu municipal.

Par ailleurs, le service de vérification de l’UPAC a remis 1660 rapports à l’Autorité des marchés publics (AMP) avec l’objectif d’assurer la probité des entreprises et des dirigeants qui désirent transiger avec l’État.

Ces rapports ont été produits dans un délai moyen de neuf jours, soit une amélioration de 67 % par rapport à 2022-2023.

L’unité autonome de vérification de la Commission de la construction du Québec (CCQ), qui œuvre au sein de l’UPAC, a également fait des réclamations de plus d’un million de dollars représentant 47 000 heures de travail non déclarées sur les chantiers de construction.

Enfin, les enquêtes menées par le commissaire à la lutte contre la corruption, la Régie du bâtiment du Québec et Revenu Québec ont généré l’année dernière 326 accusations, 283 condamnations et plus de 1,1 million $ en amendes imposées par les tribunaux.

Les dossiers relatifs aux fausses preuves vaccinales représentent 90 % des résultats en matière pénale.

«Dans l’ensemble de nos dossiers, tant en matière criminelle qu’en matière pénale, nous avons obtenu depuis cinq ans un taux moyen de condamnation de 90 %. (…) Nous avons atteint une certaine maturité en termes d’expertise et de pratique», a déclaré Me René.

Éric René assure l’intérim à la tête de l’UPAC depuis le départ, le mois dernier, de Frédérick Gaudreau qui a été nommé sous-ministre à la Sécurité publique. L’affichage du poste de M. Gaudreau prend fin le 25 octobre.

Selon Me René — qui n’exclut pas de présenter sa candidature — M. Gaudreau a laissé un corps de police «en santé, avec une solide gouvernance».