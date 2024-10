Du soccer de qualité sur la Côte-Nord

Soccer Canada a dévoilé hier la liste des clubs reconnus à l’issue du processus de reconnaissance 2024. Six clubs de la Côte-Nord sont maintenant accrédités fournisseurs de soccer de qualité.

Il s’agit des clubs de Havre-St-Pierre, Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau, Forestville et Les Escoumins.

« Plusieurs efforts ont été déployés par les éducateurs et votre conseil d’administration pour obtenir cette reconnaissance Soccer qualité », a commenté le Club de soccer de Forestville sur les réseaux sociaux.

« Nous avons travaillé très fort pour y arriver, les entraîneurs et le conseil d’administration. Nous avons maintenant le sceau Soccer de qualité », a ajouté l’Association de soccer des Escoumins.

Au total, 30 clubs du Québec ont obtenu une reconnaissance cette année. Leurs administrateurs s’engagent dans ce processus pour offrir de meilleures structures d’encadrement et de développement aux joueurs.

« Nous sommes très heureux d’annoncer les renouvellements et les promotions de licences pour les clubs du Québec. Soccer Québec et ses clubs membres continuent de viser des niveaux de reconnaissance plus élevés tout en visant l’excellence opérationnelle et technique », a déclaré Dave Nutt, directeur par intérim du développement à Canada Soccer.

« Ces organisations s’engagent à offrir des programmes sécuritaires, amusants, accessibles, inclusifs et adaptés aux besoins de développement, des principes fondamentaux du Programme national de reconnaissance des clubs de Canada Soccer », a-t-il poursuivi.