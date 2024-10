Transport collectif et adapté : la MRC revoit les tarifs à la hausse

De plus en plus de citoyens utilisent les services de transport collectif et de transport adapté offerts en Haute-Côte-Nord. La grille tarifaire de ces deux services n’ayant pas été actualisée depuis sept ans, elle a été revue à la hausse par le conseil des maires.

La MRC de La Haute-Côte-Nord déploie dans la portion ouest de son territoire une offre de transport bénévole et accompagnement, alors que le Centre d’action bénévole Le Nordest déploie ce service dans le secteur est.

« Ce service répond clairement à un besoin de la population. Depuis sa mise en service, l’achalandage ne fait que croître », a indiqué la directrice générale de la MRC, Élise Guignard, lors de séance mensuelle des élus le 16 octobre.

À la fois la MRC et le CAB Le Nordest accusent un déficit opérationnel pour offrir le service de transport « notamment parce les tarifs n’ont pas été actualisés », selon la résolution adoptée.

« La hausse importante des coûts engendrée par l’augmentation du coût de l’essence, la pénurie de main-d’œuvre et le contexte économique inflationniste actuel » sont toutes des causes liées à ce déficit, a divulgué Mme Guignard.

Cette dernière a rappelé que le territoire de la Haute-Côte-Nord est vaste, qu’il présente une faible densité de population. « Ces caractéristiques ont un impact important sur les coûts du transport bénévole et accompagnement », a-t-elle affirmé.

De plus, le vieillissement de la population augmente la demande pour ce service. La MRC trouve également important d’uniformiser les tarifs aux usagers sur l’ensemble de son territoire.

L’instance régionale déploie aussi sur son territoire une offre de transport adapté pour favoriser l’intégration sociale, professionnelle et économique des personnes handicapées. Les tarifs du service n’ont pas non plus été augmentés depuis 2017.

Pour toutes ces raisons, le conseil des maires a résolu de rehausser les tarifs des services de transport collectif et adapté à compter du 1er décembre. Le pourcentage de la hausse n’a pas été calculé, mais la comparaison est effectuée dans le tableau ci-dessous.