Chasse à l’orignal : l’année des records en Haute-Côte-Nord

Plusieurs Zecs de la Haute-Côte-Nord ont enregistré des records d’orignaux abattus sur leur territoire cette saison. Du 28 septembre au 14 octobre, les chasseurs ont été nombreux à revenir avec un trophée.

Une année sur deux, la chasse se veut restrictive dans la zone 18 ce qui signifie que les chasseurs ne peuvent récolter que des mâles et des veaux. C’était le cas cette année, mais cette restriction n’a pas empêché les récoltes.

La Zec de Forestville fait partie de celles qui ont connu une saison sans précédent. Elle a battu son record des deux dernières années restrictives qui s’établissait à 78 bêtes. En 2024, les équipes de chasseurs ont abattu 25 orignaux de plus pour un total de 103. « C’est énorme », commente-t-elle.

Plusieurs raisons peuvent être à l’origine de ces succès de chasse, mais « les coupes de bois récentes qui ont fourni de la nourriture en abondance » y sont pour quelque chose, selon la préposée à la Zec de Forestville, Julie Tremblay. « La température a peut-être aussi joué un rôle », ajoute-t-elle.

Même son de cloche du côté de la Zec de Labrieville. Le tableau final s’est conclu avec 32 trophées ramenés par les chasseurs, ce qui établit un nouveau record. En 2020 et 2022, respectivement 19 et 18 bêtes avaient été abattues. Il s’agit donc d’une différence notable.

« C’était une très belle année de chasse encore une fois ! Depuis 2020 environ la chasse est de mieux en mieux », souligne Félix Arsenault-Desjardins, membre du conseil d’administration de la Zec de Labrieville.

Quand à la Zec Nordique, située aux Escoumins, 25 orignaux ont été déclarés cette année sur son territoire. Il s’agit d’une bonne année pour les chasseurs, selon elle, puisqu’en 2022, lors de la dernière année restrictive, 14 bêtes avaient été récoltées.

À Longue-Rive, la Zec d’Iberville a égalé le nombre d’il y a deux ans avec 29 orignaux capturés. Il ne s’agit pas d’un record puisqu’en 2020, 32 bêtes avaient été récoltées par les chasseurs. Elle mentionne que la première semaine a été moins productive qu’à l’habitude, peut-être en raison de la chaleur.

La Zec Chauvin à Sacré-Cœur fait partie de la zone 28. Les chasseurs étaient donc à l’œuvre un peu plus longtemps, soit du 28 septembre au 18 octobre. Plus d’orignaux ont été capturés cette année comparativement à 2020 et 2022. Un total de 31 bêtes a été récolté alors que lors des autres saisons, le chiffre atteignait 27 et 28.

Ces données ne concernent que les orignaux abattus sur le territoire des zones d’exploitation contrôlées (ZECS). Pour les statistiques du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, il faut patienter jusqu’à la fin de l’année.

Patrick Tessier et Sylvain Hardy ont abattu une belle bête sur la Zec de Forestville. Photo Zec de Forestville

Nombre d’orignaux par Zec

Zec de Forestville : 103

Zec de Labrieville : 32

Zec d’Iberville : 29

Zec Nordique : 25

Zec Chauvin : 31