Québec lance une offensive publicitaire pour convaincre des jeunes de devenir profs

Le gouvernement Legault lance une offensive publicitaire visant précisément les jeunes adultes dans l’espoir de convaincre certains d’entre eux de devenir enseignants, dans un contexte où la pénurie de professeurs reste un enjeu chaud dans le réseau de l’éducation.

Selon le gouvernement, la campagne «Deviens prof!» s’adresse particulièrement aux jeunes adultes de 18 à 35 ans. Elle sera déployée au cours des deux prochains mois dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux.

En plus d’une publicité plus conventionnelle, la campagne comprendra aussi une série de capsules humoristiques mettant en vedette des enseignants qui viendront témoigner de leur quotidien et présenter des raisons de choisir ce métier.

Selon le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, la campagne permettra de présenter les avantages de l’enseignement à des jeunes qui pourraient être tentés de choisir cette carrière, mais aussi de valoriser la profession d’enseignant auprès de toute la population.

«On sait que ça ne réglera pas tout et qu’il nous reste des défis, mais pour attirer de nouveaux talents en enseignement, c’est important d’instaurer un discours positif autour de l’éducation et de mettre en valeur les grandes avancées des dernières conventions collectives», a souligné le ministre Drainville dans un communiqué.

À l’aube de la dernière rentrée scolaire, le nombre d’enseignants manquants dans les classes a une fois de plus fait les manchettes.

À quelques jours du retour des élèves, M. Drainville a fait état d’environ 5700 postes d’enseignants à pourvoir. Ce nombre a diminué dans les semaines suivantes.

Lundi, M. Drainville a rappelé qu’en vertu des nouvelles conventions collectives, le salaire annuel sera de 65 000 $ à l’entrée pour les nouveaux enseignants. Il a aussi souligné que des aides à la classe seront déployés dans une classe sur deux au primaire et au préscolaire.