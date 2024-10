Une semaine mouvementée est en vue à Ottawa; le leadership de Trudeau mis à l’épreuve

La Chambre des communes reprend ses travaux après une semaine de relâche, lundi, mais il est peu probable que les choses se passent comme d’habitude.

Les députés doivent reprendre le débat sur une demande des conservateurs concernant des documents sur les dépenses fédérales dans des projets de technologies vertes.

La question de privilège a pratiquement paralysé les travaux de la Chambre, alors que les libéraux tentent de maintenir leur emprise sur un Parlement minoritaire de plus en plus conflictuel.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a quant à lui écrit une lettre au président de la Chambre des communes, Greg Fergus, pour demander un débat d’urgence sur les récentes allégations d’ingérence de la part de l’Inde.

La semaine dernière, la Gendarmerie royale du Canada a avancé que des agents du gouvernement indien seraient liés à des cas de meurtre, d’extorsion et de coercition au Canada. Le Canada a expulsé six diplomates, et l’Inde a à son tour expulsé six diplomates canadiens en riposte.

Dans sa lettre, M. Singh déclare que «la gravité de la situation et le danger qu’elle représente pour tous les Canadiens» justifient la tenue d’un débat d’urgence afin que les parlementaires puissent discuter des mesures potentielles à prendre pour protéger les Canadiens.

Selon un porte-parole du NPD, si M. Fergus approuve la demande, le débat pourrait avoir lieu dès lundi soir.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau devrait faire face au défi le plus sérieux à son leadership jusqu’à présent.

Selon plusieurs médias, un groupe de députés libéraux se prépare en coulisses dans le but de confronter M. Trudeau lors de la réunion du caucus du Parti libéral prévue mercredi. Ces députés voudraient avoir une sérieuse conversation avec leur chef au sujet de la baisse de popularité des libéraux dans les sondages.

La stratégie précise et l’ampleur du mouvement visant à pousser M. Trudeau à démissionner restent floues, bien que certains députés qui se sont confiés à La Presse Canadienne aient mentionné que le nombre d’élus impliqués est important.

M. Trudeau pourrait contourner ces deux problèmes en décidant de proroger le Parlement, ce qui mettrait fin à la session et préparerait le terrain pour un nouveau discours du Trône.

Certains observateurs politiques estiment que cette décision permettrait au Parti libéral d’avoir le temps nécessaire pour organiser une course à la chefferie si M. Trudeau décide de démissionner.

Le premier ministre prévoit également de remanier prochainement son cabinet pour remplacer quatre ministres qui n’ont pas l’intention de solliciter un nouveau mandat.

Des élections générales sont prévues en octobre prochain à Ottawa, mais elles pourraient avoir lieu plus tôt si les libéraux perdent la confiance de la Chambre.

— Avec des informations de Laura Osman