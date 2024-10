Bien plus qu’un record pour le jeune nord-côtier Hugo Jobin

C’est un rêve accompli pour Hugo Jobin, jeune baie-comois de 8 ans en rémission d’une leucémie. Souhaitant créer le plus long serpent de roches au monde, son objectif serait maintenant atteint, et ce, depuis plus longtemps qu’il ne croyait.

Records canadien, nord-américain ou Guinness World Records, la vérité c’est que c’est plus complexe qu’on peut le croire pour officialiser des records comme celui-ci.

Selon nos recherches, Hugo Jobin aurait réussi à créer le plus long serpent de roches au monde.

En date du 21 octobre, il était rendu à 26 345 roches.

Sa mère, Mélanie Garneau, était loin de se douter que, trois mois après les dizaines de roches rassemblées au parc des Pionniers de Baie-Comeau, le rêve utopique de son fils se concrétiserait si rapidement.

« C’est tellement inattendu », lance-t-elle en entrevue avec Le Manic.

Qui détient quels records ?

Selon un reportage de la journaliste Stella Dupuy de Radio-Canada Toronto, en 2021, la création de 8 000 roches peintes formant un serpent s’est concrétisée par le jeune Lucas Walker, âgé de 7 ans de Toronto.

Cependant, un record Guinness serait homologué avant 2021 en Angleterre pour un serpent de roches peintes et 8 400 formerait le projet roches.

Depuis ce temps, le 8 septembre 2021, la ville de Grapevine au Texas a obtenu le record Guinness de 24 459 roches peintes et rassemblées sans former un serpent. Le Park Rock Art Trail, qui dessine plusieurs formes avec les roches, existe toujours aujourd’hui.

C’est finalement le 5 juin 2022 que le village français de Bouvesse-Quirieu entre dans la compétition et se taille une place au sommet.

Le village de 1 500 habitants bat le record du Texas avec 31 731 galets peints. Il s’agit encore une fois d’une exposition de roches peintes et non placées en serpent.

Il aura fallu 10 jurys pour confirmer ce nouveau record et ainsi paraître dans le Livre des records Guinness.

« Battre le record Guinness c’est faisable »

Confiante, Mme Garneau souhaite poursuivre les ambitions de son garçon. Celui-ci s’approche dangereusement du dernier record indiqué précédemment.

La mère de famille a ouvert un compte sur le site du Guinness World Records afin de vérifier s’il est possible de battre un record existant.

« C’est possible de demander de créer un nouveau record, mais c’est très complexe », mentionne-t-elle.

Il y a beaucoup de critères qui sont à considérer, tels qu’un dessin reconnaissable selon l’âge de l’artiste. Il faut également que l’acrylique et le vernis soient utilisés pour combattre les intempéries puisque le projet est à l’extérieur et fait face aux quatre saisons.

Depuis le début de la mission, Mélanie Garneau ainsi que ses proches se rendent régulièrement au parc des Pionniers pour ramasser les roches qui n’ont pas survécu au mauvais temps. Elle les nettoie et les repeint adéquatement afin que l’œuvre s’immortalise.

« C’est mon art thérapie à moi », confie-t-elle.

En prenant cette habitude, presque l’entièreté des roches du projet du jeune garçon est permanente.

Prendre de l’ampleur et redonner

Mme Garneau a mentionné au Journal qu’une décision de la Ville de Baie-Comeau devrait se prendre le 28 octobre à propos d’une stratégie hivernale.

La famille Jobin-Garneau souhaite de tout cœur poursuivre le projet dès la fonte des neiges en 2025. « J’invite les gens à continuer de créer des œuvres cet hiver », lance-t-elle.

Le projet s’étend à l’échelle provinciale et maintenant internationale. Hugo Jobin et sa mère ont décidé d’afficher le projet en français et en anglais afin d’inviter les touristes des quatre coins de la planète à participer au serpent de roches nord-côtier.

Un projet de pancartes accompagnées d’un code QR près des bateaux de croisiéristes sera bientôt mis en place, selon Mme Garneau.

De plus, le garçon de huit ans pourra contribuer à son tour à un organisme qui lui tient particulièrement à cœur grâce à l’équipe du Port de Baie-Comeau.

Hugo Jobin prendra la parole lors de la cérémonie de clôture du Port de Baie-Comeau et un montant lui sera accordé. Cette somme sera distribuée à Leucan.

« Sans cet organisme-là, on ne serait pas autant en santé mentale qu’actuellement », avoue Mme Garneau. « Ils ont été vraiment importants dans nos vies et continuent de l’être », ajoute-t-elle.