Des joueurs du Drakkar sur la liste initiale de la LNH pour le repêchage 2025

Drew Allison, Lucas Beckman, Alexis Mathieu et Jabez Seymour figurent sur la liste préliminaire de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour le prochain repêchage.

Ils font partie des 38 noms de joueurs de la Ligue de hockey junior Maritimes-Québec (LHJMQ) qui sont sur cette première liste de la saison des meilleurs espoirs à surveiller pour 2025. Ce sont tous des hockeyeurs qui ont attiré l’attention des experts en recrutement depuis le début de l’année.

Avec six joueurs classés par la Centrale de recrutement de la LNH, les Saguenéens de Chicoutimi sont l’équipe de la LHJMQ qui compte le plus grand nombre d’espoirs. Le Drakkar de Baie-Comeau et les Remparts de Québec suivent avec quatre de leurs joueurs mentionnés.

Beckman est le seul membre de l’équipe du Drakkar à être classé dans la cote C. Les trois autres sont classés dans le W. Rappelons que ceux qui ont une cote C sont des candidats potentiels de quatrième ou cinquième ronde et les joueurs ayant une cote W sont des choix possibles de sixième ou septième tour.