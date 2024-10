Les Nord-Côtiers plus éduqués qu’il y a 25 ans

La Côte-Nord a connu un bond de 35,2 % en 25 ans, dans la proportion de sa population détenant un diplôme d’études postse­condaire.

C’est ce que révèlent les données du Panorama des régions du Québec, publié mercredi, par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Précisément, la proportion de diplômés postsecondaire est passée de 33,6 % à 68,8 %, entre 1998 et 2023.

Toutefois, malgré cette hausse considérable, la Côte-Nord reste l’une des régions avec l’un des plus bas taux de diplomation postsecondaire, à 68,8 %. La moyenne québécoise est de 75,7 %.

Autre fait saillant du Panorama : la population continue de diminuer. La Côte-Nord est la seule région administrative du Québec enregistrant une baisse démographique entre 2022 et 2023. La population est plutôt restée stable à 89 979 résidents.

« Bien que le déclin ait été freiné dans la dernière année, la région compte tout de même 13 400 personnes de moins en 2023 qu’en 1998 », écrivent les chercheurs, dans la publication.

La population de la Côte-Nord est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. En 2023, l’âge moyen dans la région était de 44 ans, tandis que pour la province, il était à 42,7 ans.

Les Nord-Côtiers sont attachés à leur région. 82,3 % d’entre eux ont un sentiment d’appartenance fort à leur communauté. Seule la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à un résultat plus important, avec 95,7 %.

Économie

Le taux de chômage a diminué de 9 % sur la Côte-Nord, dans le dernier quart de siècle. Il est à 3 % en 2023. Le taux d’emploi a connu une hausse de 20 %, entre 1998 et 2023.

« La progression du taux d’emploi s’explique notamment par la baisse importante de la population des 15-64 ans étant donné que l’on ne détecte aucune variation statistiquement significative de l’emploi durant cette période, tant chez les femmes que chez les hommes », indique le rapport.

Le PIB par habitant est de 100 252 $ sur la Côte-Nord. Seule la région du Nord-du-Québec est supérieure dans cette catégorie. L’ISQ cible le fait que l’économie repose sur l’exploitation des ressources naturelles, pour expliquer ce résultat.

Le revenu disponible par habitant sur la Côte-Nord est de 36 368 $. La moyenne québécoise est de 36 826 $.

Entre 1999 et 2024, la valeur des résidences unifamiliales de la Côte-Nord a plus que doublé : elle est passée de 71 317 $ à 192 663 $. Au cours du dernier quart de siècle, cette valeur a augmenté de 4,1 % en moyenne annuellement, ce qui représente la plus faible augmentation de l’ensemble des régions du Québec.

La Côte-Nord en chiffres

– La proportion des titulaires d’un diplôme postse­condaire : 68,8 % (hausse de 35,2 % depuis 25 ans)

– Taux de chômage : 3,0 % (baisse de 9 % depuis 25 ans)

– Revenu médian après impôt des familles : 103 510 $

– 31,6 % du PIB de la Côte-Nord provient su secteur économique de l’extraction minière

– Âge moyen : 44 ans

– 1,8 % des véhicules sont électriques

– Population : 89 979