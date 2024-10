Une explosion secoue la Scierie des Outardes

La Scierie des Outardes a été frappée par une explosion à la mi-octobre. Une partie de ses installations a été endommagée, mais la production continue.

Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes, a réagi à cet événement, apportant des précisions sur l’incident et les impacts sur la production et les employés. Selon les informations qu’il a recueillies, l’incendie a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 octobre.

« Moi, ce que j’ai comme information des gens de la scierie, c’est qu’il y a eu une explosion, un compresseur à air, un gros compresseur à air, qui a fait défaut et qui a explosé. Il n’y a pas eu de blessés, mais des dégâts ont été causés à l’usine de sciage elle-même », relate-t-il.

Cette information a été corroborée par Antoine Kack, gestionnaire des relations médias et des affaires publiques pour l’Est du Canada chez Produits forestiers Résolu.

« Nous confirmons qu’un incident est survenu la semaine dernière pendant lequel aucun travailleur n’a été blessé », a-t-il déclaré.

Bien que l’explosion n’ait pas engendré un incendie de grande ampleur, les dommages structurels à la scierie sont considérables. « Les murs ont volé, et une partie de la toiture. Ça a fait de gros dommages et ça affecte la section de sciage, ce qui empêche l’usine de continuer à traiter les billes de bois », précise M. Normand.

Un arrêt temporaire

Malgré l’incident, la production ne s’arrête pas à la Scierie des Outardes. Bien que la partie sciage soit temporairement mise à l’arrêt, les autres secteurs de production poursuivent leurs activités.

« Les activités du rabotage, du séchoir et de l’expédition ne sont pas affectées. Seules les activités de sciage sont à l’arrêt jusqu’à ce qu’il soit possible de les redémarrer sécuritairement », a indiqué Antoine Kack.

Selon Julien Normand, la scierie possède suffisamment de bois déjà scié pour continuer à fonctionner plusieurs semaines sans interruption des livraisons aux clients.

Concernant la durée des réparations, le maire croit que les travaux pourraient durer « trois, quatre, voire cinq semaines ». Toutefois, comme l’a souligné M. Kack, « l’enquête et l’évaluation des dommages sont toujours en cours, il n’est pas possible d’identifier la date de reprise des activités ».

Quant aux causes de l’explosion, le maire de Pointe-aux-Outardes reste prudent. « Il y a des experts qui font des études pour comprendre pourquoi un compresseur à air a explosé. L’usine est bien entretenue, les inspections régulières sont faites. Ce n’est pas un problème de négligence, c’est simplement un accident mécanique. »

Une industrie essentielle à l’économie locale

Julien Normand a également souligné l’importance de la Scierie des Outardes pour la région. « On est content d’avoir une série qui opère, et puis qu’elle vienne avec le vent dans les voiles. On a un nouveau camp forestier en forêt qui a été construit avec plusieurs centaines d’hommes et de femmes qui travaillent là. »

Bien que l’incident ait temporairement freiné certaines opérations, la scierie semble bien préparée à surmonter cette épreuve. « Ce sont des choses qui arrivent. En fait, tout va être rétabli, et ça va repartir sur les rails », conclut le maire.

Au moment d’écrire ces lignes, les causes mêmes de l’incident n’ont pas été confirmées par le porte-parole de Résolu.