Le film Funambules du temps dévoilé en grande première aux Bergeronnes

En production depuis l’automne 2023, le nouveau film de Lucie Lambert a enfin été dévoilé au grand public le 24 octobre en même temps que les nouveaux équipements de projection de l’Odyssée artistique.

C’est à l’église des Bergeronnes que le documentaire d’une durée de 52 minutes, intitulé Funambules du temps, a été lancé officiellement.

Réalisé par Lucie Lambert, cinéaste originaire de Portneuf-sur-Mer, il a été produit par Les films du tricycle, en collaboration avec Claire Rommelaere du Repère des arts de Sacré-Cœur et Sylvie Mercier, chorégraphe de la compagnie Bourask de Tadoussac.

Le film met en vedette dix personnes âgées entre 63 et 78 ans de la Haute-Côte-Nord qui participent à des ateliers d’expérimentations artistiques afin d’explorer le concept du temps qui passe et la vieillesse. Les scènes ont été filmées dans la grande salle au sous-sol de l’édifice municipal de Sacré-Cœur, où 8 ateliers ont eu lieu au printemps 2023.

Claire Rommelaere nourrissait depuis longtemps le désir de réunir des personnes âgées, afin d’explorer le temps qui passe et la vieillesse, par le biais d’ateliers artistiques. Désireuse de travailler avec Sylvie Mercier, elle s’est associée à cette artiste pour concrétiser le projet.

Par la suite, elle a invité Lucie Lambert à embarquer dans cette aventure afin qu’une œuvre artistique puisse émerger des ateliers et en garder la trace.

Les ateliers ont offert un champ d’exploration où l’expression artistique a suscité de très riches échanges humains. Le film en est le témoin et donne à voir et à entendre les aléas du passage du temps inscrits dans les corps et la parole de cinq femmes et cinq hommes. Leurs histoires individuelles prennent des dimensions universelles.

Les dix participants sont : Claris Deschênes, Claude Deschênes, Rose-Hélène Deschênes, Jane Evans, Normand Fournier, Andrée Hardy, Gérard Lamarche, Daniel Mailloux, Marc Ross et Anne-Marie Savard.

Le documentaire est parsemé de moments touchants que ce soit quand les aînés racontent des parties de leur vie ou encore lors de témoignages sur la mort.

Claude Deschênes fait monter les émotions quand il aborde la question des personnes qui sont décédées dans la solitude lors de la pandémie. Un autre participant se demande encore s’il a réussi sa vie même si aujourd’hui, il a 76 ans.

Nouveaux équipements

L’Odyssée artistique a profité de l’occasion pour inaugurer de nouveaux équipements de projection audiovisuelle. Deux écrans sont maintenant disponibles : un très grand pour les projections dans l’église et un plus petit pour les présentations dans la rotonde, au sous-sol.

« En se dotant de ces équipements, l’Odyssée artistique souhaite offrir à la communauté l’opportunité de créer des événements dans un lieu magnifique », indique l’organisme dans un communiqué.

Un cocktail a été offert à tous les gens présents lors de la projection du documentaire. Après la présentation, le public a pu discuter avec les créatrices du film et les participants.