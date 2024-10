L’Ocktoberfest amasse plus de 10 000 $ pour Centraide

C’est une somme de 10 493 $ qui a été récoltée pour Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan grâce à l’Ocktoberfest qui s’est tenu le 5 octobre à Baie-Comeau.

« Cette réussite, c’est grâce à vous tous! Merci à nos incroyables invités, aux participants, aux partenaires, aux bénévoles, et à tous ceux qui ont fait de cet événement un succès. Votre générosité et votre soutien nous rappellent que, ensemble, on peut vraiment accomplir de grandes choses », écrit la microbrasserie Saint-Pancrace, organisatrice de l’événement, sur les réseaux sociaux.

Rappelons que l’Ocktobertfest en était à sa deuxième édition dans la Manicouagan. Cette année, les festivités étaient encore plus importantes avec la fermeture de Place La Salle aux véhicules, notamment.

Plusieurs kiosques étaient installés sur la rue piétonnière et différentes activités permettaient d’amasser des fonds pour Centraide, un organisme qui soutient toutes les sphères de la communauté.

« On vous donne déjà rendez-vous pour l’édition 2025! Plus de bières, plus de plaisir, et encore plus de solidarité pour notre belle communauté », conclut la microbrasserie qui a pignon sur rue sur Place La Salle.