Une borne touristique numérique inaugurée aux Escoumins

La Municipalité des Escoumins ajoute une corde à son arc afin de faire découvrir ses attraits touristiques. Elle peut désormais compter sur une borne touristique numérique.

Situé entre les stationnements des bornes de recharge et de la Pêcherie Manicouagan, ce nouveau projet a été inauguré le 25 octobre.

Il s’inscrit dans la continuité des arches interactives installées en 2023 et a pour but d’améliorer l’offre de service de la Municipalité aux citoyens et touristes. Grâce à cette borne, les visiteurs pourront découvrir les attractions escouminoises et, dans le futur, celles de la Haute-Côte-Nord.

En plus d’être interactive, elle offre aux utilisateurs la possibilité de recevoir des informations complémentaires en temps réel. Il est possible d’y découvrir, entre autres, les sentiers pédestres, le parc des Chutes, la Pointe-à-la-Croix, etc. Les événements de la municipalité et des environs y seront aussi affichés.

Dotée d’un capteur, la borne peut comptabiliser le nombre d’utilisation qu’elle a cumulé au fil des semaines et des mois. Elle ne possède aucune caméra, assure toutefois le créateur et président de Tribor Design, Steve Légaré-Vallée.

Des statistiques intéressantes peuvent donc émaner de ce produit et permettre aux municipalités de les utiliser pour développer une stratégie touristique, par exemple.

Une première

Il s’agit de la première borne de ce genre installée en Haute-Côte-Nord. « C’est un projet pilote. On est la première municipalité en Haute-Côte-Nord à faire le projet. Éventuellement, ce projet-là risque de faire des petits dans d’autres municipalités », confirme le maire des Escoumins, André Desrosiers.

« On a lancé depuis quelques années le développement touristique un peu partout pour sortir de Tadoussac et prendre de l’expansion et je pense que la borne touristique qu’on a aujourd’hui, c’est une bonne démonstration de ce qu’on peut faire pour le tourisme », poursuit-il.

La nouvelle infrastructure sera accessible 12 mois par année. « On développe de plus en plus le tourisme hivernal avec la motoneige. Le Complexe hôtelier et le restaurant Le Bouleau en sont la preuve. Ils vont avoir accès aussi à ce service. C’est à l’année qu’on va être capable de mettre nos événements et nos services », assure M. Desrosiers.

Le projet s’élève à un peu plus de 40 000 $, mais la Municipalité des Escoumins a pu compter sur une aide financière de la MRC de La Haute-Côte-Nord via le programme de Vitalisation municipale. De plus, d’autres partenaires se sont greffés au projet, soit le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, le Complexe hôtelier Escoumins et le restaurant Le Bouleau.