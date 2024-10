Contes et récits climatiques de la Haute-Côte-Nord

Trois soirées de prestation artistique inspirées de récits sur les changements climatiques récoltés en Haute-Côte-Nord se tiendront sur le territoire en novembre. Les récits citoyens seront tissés ensemble à travers une performance artistique de Dany Chartrand, alias Mme Chose.

Les spectateurs pourront écouter, partager et agir ensemble sur les changements climatiques observés dans la communauté. Un dialogue et une discussion collective suivront les trois représentations qui sont gratuites et ouvertes à tous (13 ans et plus).

La première prestation aura lieu le 15 novembre au club de curling de Forestville de 17 h à 19 h. Les deux autres se tiendront les 16 et 17 novembre respectivement au pub de la microbrasserie de Tadoussac et à la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Cœur. Un léger goûter sera offert gratuitement sur place.

Rappelons que le projet « Dialogues climatiques — Récits du territoire » est porté par Communagir. Durant le mois de juillet, les citoyens ont eu l’occasion de partager leur expérience sur l’impact des changements climatiques dans leur milieu de vie.

Un petit comité de travail composé de personnes clés du milieu, soit Jude Brousseau, Adèle Lavoie, Claude Deschênes et Hélène Simard, coordonne le projet avec l’organisme.

Communagir a répondu à l’appel lancé par le ministère de l’Environnement pour réfléchir autrement les changements climatiques. Le projet a donc été réalisé grâce au Plan pour une économie verte 2030.