Un espace bébé à l’urgence de Forestville

Aller consulter à l’urgence avec un poupon ou un enfant en bas âge n’est pas chose simple. L’urgence de Forestville a voulu faciliter l’alimentation des bambins en créant un espace adapté aux familles.

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMS) de Forestville est doté d’une salle d’allaitement dans le secteur de l’urgence depuis plus de deux mois. On y retrouve un fauteuil berçant, un coussin d’allaitement, une table à langer et un chauffe-biberon, tout ça derrière un rideau pour plus d’intimité.

Le projet est une demande d’Espace Famille, situé à Forestville, mais a été réalisé par l’infirmière clinicienne en périnatalité et scolaire au CLSC de Forestville, Gabrielle Mercier Morissette.

« Ce qu’on voulait, c’est d’avoir un milieu calme pour les parents ayant un nourrisson pour pouvoir les alimenter, pas seulement allaiter, et même pour le repos », explique la responsable du projet. Auparavant, les familles avaient accès à des tables à langer dans les salles de bain, sans plus.

« On avait des demandes. J’avais des mamans qui venaient pour me parler de ça. Elles souhaitaient un endroit pour allaiter lorsqu’elles se rendaient aux urgences », renchérit Catherine Lévesque, animatrice volet poupon pour la Maison de la famille de Longue-Rive.

Le Club Lions Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville, Colombier a finalement été approché pour financer la totalité de ce nouvel espace bébé au coût de 1 100 $.

« Je me disais que quand j’ai eu mes enfants et que je suis venue ici, j’aurais aimé avoir avec cette intimité », lance Maryse Hovington qui siège au comité dons et œuvres du Club Lions. « On trouvait que c’était vraiment un beau projet », ajoute sa consœur Josée Beaulieu.

Notons que l’endroit est réservé aux mamans et aux papas qui souhaitent nourrir ou se reposer avec leur enfant. Les patients en attente à l’urgence ne peuvent pas utiliser la pièce. Une affiche à cet effet a d’ailleurs été disposée près du lieu.