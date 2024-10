Des conseils pour un Halloween effrayant et sécuritaire

Les choses les plus effrayantes qui se cachent au coin de la rue à Halloween ne sont pas les monstres ou les fantômes.

Selon les médecins, ce sont les voitures. Halloween est l’un des jours les plus meurtriers de l’année pour les piétons, en particulier pour les enfants.

«On met beaucoup l’accent sur les risques liés aux bonbons qui pourraient être un peu égarés», a déclaré Britney Lombard, responsable de la prévention des blessures au Children’s Hospital Colorado. Mais une chose dont les experts sont sûrs, a-t-elle déclaré, c’est l’augmentation du nombre de décès d’enfants piétons à Halloween.

«Il y a beaucoup de choses qu’ils peuvent faire pour atténuer ces risques», a-t-elle déclaré.

Voici quelques conseils pour vous assurer qu’Halloween soit sûr et amusant pour tout le monde, des voitures aux costumes.

Marchez de manière défensive

Un moyen simple de vous protéger, vous et vos enfants, à Halloween est d’être conscient de votre environnement, a déclaré Mme Lombard.

Cela vaut pour les conducteurs et les piétons.

«Nous voyons beaucoup de conducteurs distraits qui sont sur leur téléphone, et nous voyons beaucoup de piétons distraits qui peuvent avoir des écouteurs ou sont sur leur téléphone», a-t-elle déclaré.

Les enfants de moins de 12 ans doivent généralement être avec des adultes lorsqu’ils font la tournée des bonbons. Les enfants plus âgés qui sont seuls doivent être conscients des règles de la route et s’entraîner à être des piétons responsables, a-t-elle déclaré. Cela comprend le fait de ne pas utiliser de téléphone, d’établir un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser la route et d’utiliser les passages pour piétons et les trottoirs.

Morgan Lombard a également exhorté les gens à respecter la limite de vitesse, à ne pas boire et à conduire et à faire très attention à la route, surtout la nuit.

«Il y aura beaucoup d’enfants dehors quand il fera sombre et la visibilité sera limitée», a-t-elle déclaré.

Sortir des allées en marche arrière peut être particulièrement dangereux à Halloween, lorsque les enfants courent de maison en maison. Morgan Lombard recommande de baisser votre vitre pour écouter les enfants, ainsi que de les vérifier dans tous les rétroviseurs et de reculer lentement.

Conseils pour les costumes

Les costumes peuvent être amusants et créatifs, mais les experts disent qu’ils doivent également être sûrs.

Assurez-vous que les costumes sont bien ajustés et évitez les risques de trébuchement, comme les capes ou les tenues volumineuses qui ne sont pas sûres pour les sièges de voiture.

Si le costume de votre enfant comprend un masque, assurez-vous qu’il est bien ajusté et qu’il peut voir avec. En cas de doute, a déclaré Morgan Lombard, optez pour la peinture faciale.

Porter des costumes lumineux et réfléchissants est également une bonne idée – essayez d’ajouter des bâtons lumineux ou du ruban réfléchissant.

Pensez également à des costumes non inflammables, a déclaré le Dr Nicholas Algu, pédiatre à Ochsner Health en Louisiane. D’un autre côté, si vous décorez à l’extérieur pour Halloween, évitez les longs cordons et les feux ouverts – au cas où.

«Beaucoup d’enfants se promènent et il y aura des flammes, des bougies, des choses comme ça», a-t-il déclaré. «Il est très facile d’avoir un accident.»

Sculptez des citrouilles en toute sécurité

Les lanternes Jack o’ sont pratiquement synonymes d’Halloween, mais les sculpter peut être dangereux.

Pour éviter les accidents, M. Algu a conseillé de s’assurer que la citrouille est complètement sèche, d’utiliser un marqueur pour dessiner des découpes au préalable et de laisser les adultes se charger de la sculpture.

«Vous pouvez demander aux enfants de ramasser les graines de citrouille à la place», a-t-il dit. «De cette façon, ils auront l’impression d’aider et de faire beaucoup de choses, mais c’est plus sûr pour eux.»

Vous pouvez également renoncer complètement à la sculpture et attacher des objets à la citrouille pour donner une certaine personnalité à votre citrouille.

Soyez prudent avec les bonbons

Bien sûr, il existe des mythes selon lesquels les bonbons trafiqués blessent les gens à Halloween.

Mais plus important encore, a déclaré M. Algu, les parents devraient envisager de dire à leurs enfants d’éviter de manger leur réserve jusqu’à leur retour à la maison en cas d’urgence – comme des bonbons gluants, collants ou en morceaux qui pourraient faire s’étouffer les jeunes enfants.