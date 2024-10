Le Colloque Azimut se tiendra à Forestville pour sa 4e édition

Le développement durable et l’économie circulaire seront au cœur des discussions le 6 novembre au Danube bleu de Forestville pour la 4e édition du Colloque Azimut.

L’objectif de l’événement est de mobiliser et outiller les entreprises et organisations de la Côte-Nord qui veulent s’engager dans une démarche en développement durable, environnement et transition énergétique. On y parlera des tendances du marché et d’augmentation de la compétitivité.

Une centaine de participants y sont attendus et pourront assister aux conférences, témoignages d’entreprises engagées et activités de réseautage.

C’est Rose-Marie Gallant d’Atelier Éco-Art qui ouvrira la journée en partageant sa vision du développement durable. Nicolas Gagnon, directeur général du Centre québécois du développement durable, et Félix Robert, chef de l’équipe efficacité énergétique chez Ambioner, offriront eux aussi des conférences intéressantes.

La SADC de la Haute-Côte-Nord a pris en charge l’organisation de cette 4e édition du Colloque Azimut, en collaboration avec Synergie 138 et d’autres SADC de la région et de la Capitale-Nationale. Environnement Côte-Nord donne également un coup de main, convaincu que l’événement permettra de soutenir les entreprises dans l’adoption de pratiques écoresponsables et durables.

La journée se conclura par un cocktail de réseautage mettant de l’avant les produits régionaux.

Notons que les éditions précédentes du Colloque Azimut se sont tenues à Baie-Comeau et Sept-Îles. Ce sera une première en Haute-Côte-Nord.

Il est possible de consulter la programmation complète et s’inscrire à l’événement sur le site web du Colloque Azimut.