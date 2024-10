Le Drakkar remporte un festival offensif

Rien n’a été facile, mais le Drakkar a finalement remporté un festival offensif face aux Remparts de Québec, dimanche après-midi, quand il a signé un gain de 8-5 devant 2256 partisans réunis au Centre sportif Alcoa.

Victorieux dans un deuxième match de suite à la maison, les vikings du navire en ont eu plein les bras avant de venir à bout de leurs adversaires de la Vieille Capitale.

L’affrontement a donné droit à du jeu très animé des deux côtés, qui a offert un excellent spectacle aux spectateurs, mais beaucoup moins apprécié aux yeux des deux entraîneurs en chef derrière le banc.

En avance 5-3 après deux périodes, les locaux ont commis plusieurs revirements, qui ont permis aux Remparts de revenir de l’arrière à nouveau pour créer l’égalité 5-5 grâce, notamment, à une superbe pièce de jeu individuel (le fameux Michigan) réalisée par le Tchèque Andreas Straka.

Première étoile de la partie, l’attaquant Louis-Charles Plourde est toutefois revenu à la charge, quelques instants plus tard, en inscrivant le but gagnant, son 11e de la saison, alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler à la rencontre.

Devant le filet

« La game a été bizarre. Nous avons vite pris les devants, mais les punitions leur ont permis de revenir avec trois buts. Le momentum a souvent changé de bord, mais nous avons quand même trouvé le moyen de gagner », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Conscient qu’il y a eu plusieurs failles durant la partie, le dirigeant a tenu à souligner l’apport et la contribution de son attaquant Louis-Charles Plourde, auteur d’un doublé dans les derniers instants du match.

« Le positif là-dedans, c’est qu’il y a un joueur (le numéro 42), qui a compris l’importance de se placer devant le filet et de marquer les gros buts. Il l’a encore fait ce soir et cela a été payant », a louangé l’entraîneur-chef.

Auteur de deux filets et deux aides, Plourde (il totalise 12 buts en 15 parties) a de nouveau formé un trio redoutable en compagnie de ses coéquipiers Matyas Melovsky (deux buts, deux passes) et Justin Poirier (1 but et trois mentions d’assistance).

En vitesse

Le Tchèque Olivier Samson (son premier but en carrière dans la LHJMQ), Alexis Bernier et Jabez Seymour ont aussi touché la cible pour les vainqueurs, qui ont chassé du match le gardien partant des Remparts Louis-Antoine Denault (cinq buts accordés sur 19 tirs) en fin de deuxième période…Thomas Auger (deux fois), Nathan Quinn et Antoine Dorion ont inscrit les autres filets des Diables rouges face au cerbère Lucas Beckman…Le Drakkar jouera de nouveau à domicile, les 1er et 2 novembre, alors qu’il disputera un programme double aux Olympiques de Gatineau.