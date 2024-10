Les premiers flocons de neige tombent en Haute-Côte-Nord

La neige a envahi le ciel de la Haute-Côte-Nord en ce dimanche soir. Depuis plusieurs minutes, les premiers flocons de l’année tombent entre Tadoussac et Colombier.

Moins de 1 centimètre de neige est prévu par les météorologues, alors on ne doit pas s’attendre à voir un couvert blanc sur les gazons demain. La soirée et la nuit seront tout de même assez froide avec des températures oscillant entre 2 et 1 degrés Celsius. Le temps ressenti descend toutefois à – 5 degrés.

Le vent est toujours très présent avec des rafales s’élevant à 31 km/h.

Pour demain, c’est du soleil qui sera au rendez-vous. Le froid demeurera en matinée, mais on attend 6 degrés Celsius en après-midi.

Des précipitations sont prévues mercredi et jeudi, mais elles seront plutôt sous forme de pluie. Environ 10 mm sont attendus durant les deux journées.