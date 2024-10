Un Portneuvois bat son propre record du monde 

Depuis 10 ans, le Portneuvois Sébastien Imbeault détient un record mondial sur une piste d’accélération. Au volant de sa corvette de sixième génération, il a réussi à battre son propre record, ce qui fait de lui le plus rapide au monde dans sa catégorie.

Le nouveau record de la catégorie Chevrolet Corvette C6 Z06 est marqué depuis le 18 octobre à 8,734 secondes à 160,02 MP/h sur une distance de 400 mètres. « Plusieurs pilotes de partout dans le monde tentent aussi de battre le record du monde régulièrement », explique l’homme de 48 ans qui réside à Baie-Comeau.

Passionné de course automobile et de vitesse depuis des décennies, Sébastien Imbeault travaille sur sa voiture afin qu’elle performe à ses pleines capacités. D’ailleurs, son expertise et son expérience lui permettent de ne pas avoir besoin de pratiquer avant de tenter de battre un record. « C’est comme du vélo », caractérise-t-il.

Se qualifiant d’exigent et perfectionniste, M. Imbeault est fier de ce récent accomplissement. Même s’il conservait ce titre en poche depuis 2014, le coureur automobile a savouré ce record la tête tranquille.

« J’en ai vraiment profité cette fois-ci », confie-t-il. Accompagné de son pit crew des 20 dernières années, de sa conjointe et de ses enfants, il en garde un précieux souvenir.

Un possible pause

Sébastien Imbeault ne s’en cache pas, une pause pourrait être possible éventuellement. « Moi, j’ai donné et ma famille aussi », dit-il. Même si cette décision n’est pas confirmée, il se sent prêt à se « recycler dans d’autre chose ».