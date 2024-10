Une judoka baie-comoise sort du lot

C’est avec une médaille canadienne de bronze que la Baie-Comoise Charlotte Roberge-Poitras revient à la maison.

La saison de judo 2024-2025 est repartie depuis quelques semaines. Pour certains, il s’agit d’un retour progressif et pour d’autres, c’est un départ en force avec l’Ontario Open où plus de 750 judokas canadiens s’affrontaient.

Trois athlètes du Club de judo de Baie-Comeau y participaient. Ils ont foulé les tatamis au Hatashita les 18,19 et 20 octobre à Toronto.

« Charlotte Roberge-Poitras a obtenu le meilleur résultat avec une médaille de bronze chez les U16 — moins de 57 kg », précise Caroline Lessard, responsable des communications pour le club local. Ces combats se sont résumés par trois victoires et une seule défaite. « Je me suis sentie bien et en contrôle de la situation », confie la jeune athlète de 14 ans.

Résultats

Chez les U-18, Machiel Talbot a combattu chez les moins de 73 kg. Il s’agit d’une nouvelle catégorie puisqu’il y a quelques mois, il figurait chez les moins de 60 kg. Il s’est finalement faufilé au neuvième rang. Participant à une seconde catégorie, il a aussi terminé au neuvième rang sur les 32 judokas séniors.

Finalement, Rosalie Trotier, qui a également représenté le Club de judo de Baie-Comeau, a subi deux revers chez les U-18 moins de 63 kg. Il s’agissait de sa première compétition dans cette catégorie.