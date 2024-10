Des témoignages de la Côte-Nord dans le Dossier noir de l’assurance-chômage

Le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) et ses membres, dont Action-Chômage Côte-Nord, lancent aujourd’hui l’édition 2024-2025 du Dossier noir de l’assurance-chômage dans lequel on retrouve des témoignages de la région.

Le document est présenté simultanément lors d’une conférence de presse à Ottawa au Foyer parlementaire de la Chambre des communes, avec l’appui des députés Louise Chabot du Bloc québécois et Alexandre Boulerice du Nouveau Parti démocratique, et lors d’une conférence de presse à Rimouski à l’initiative des groupes de défense des droits des chômeurs et des chômeuses de l’est de la province.

Action-Chômage Côte-Nord a notamment fait le déplacement à Rimouski pour alerter sur la réalité de la région.

Avec ce document, le MASSE cherche à brosser un portrait actuel de l’assurance-chômage, à partir des problématiques vécues par les chômeurs. Les récits qui sont présentés dans ce dossier sont inspirés de situations réelles, rencontrées sur le terrain par les groupes à travers le Québec.

Directrice d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois a notamment fait remonter plusieurs situations rencontrées dans la région, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs de l’industrie saisonnière.

« On souhaite faire réagir le gouvernement avec ce dossier, mais aussi l’opinion publique. À la lecture de ces témoignages, on ne peut que conclure que ce régime est obsolète et qu’il ne répond pas aux besoins des personnes qui se retrouvent sans emploi », s’indigne-t-elle.

« Ce programme est pourtant censé être une protection sociale pour les travailleurs et les travailleuses, mais au contraire, il contribue plutôt à creuser les inégalités sociales qu’à les atténuer », ajoute Mme Sirois.

Près de dix ans après la promesse du gouvernement libéral de réformer la Loi sur l’assurance-emploi, il n’est pas trop tard pour poser des gestes concrets, selon l’organisation régionale.

Les 17 organisations qui forment le MASSE « continuent à mettre la pression sur le gouvernement pour obtenir des changements qui auront un impact réel et immédiat pour les travailleurs canadiens », affirment-elles par voie communiqué.