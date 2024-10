Formés pour les interventions en santé mentale

Lieutenante coordonnatrice au service de la diffusion des relations médias à la Sûreté du Québec, Ann Mathieu explique qu’il n’est pas possible de commenter un événement précis dont une personne d’âge mineur est impliquée, comme il est question dans le dossier de Raphaël Lecomte, et ce, pour des raisons légales.

Par contre, questionnée sur les formations offertes aux policiers de la Sûreté du Québec, Mme Mathieu confirme que les patrouilleurs sont sensibilisés à la clientèle souffrante de problématiques reliées à la santé mentale.

D’ailleurs, elle assure qu’un déploiement de formations à ce sujet est en cours, et ce, depuis 2021. L’objectif est de former tous les policiers de la SQ d’ici la fin de l’année 2025 avec la formation REMP (répondre à une personne dont l’état mental est perturbé). La SQ a rendu cette formation obligatoire pour tous ses policiers.

Par ailleurs, la porte-parole ne peut confirmer si les policiers de la Manicouagan ont obtenu cette formation depuis le déploiement.

Travail de collaboration

Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, précise qu’un canal de communication de proximité est réalisé entre le CISSS et les officiers aux opérations de la Sûreté du Québec. « Celui-ci permet de faire un retour sur certains événements », explique-t-il.

De plus, depuis 2021, en vertu d’une entente entre le CISSS et la SQ, l’Équipe mixte d’intervention – policiers et intervenants communautaires (ÉMIPIC) permet à la SQ d’obtenir l’expertise d’un intervenant psychosocial du CISSS de la Côte-Nord lors d’une intervention nécessitant un soutien psychosocial.

M. Beaulieu corrobore que ce type d’intervention se réalise à Sept-Îles. Il indique aussi que « certains arrimages pour mieux faire connaitre les services policiers aux intervenants du CISSS (et vice versa) sont en cours dans la Manicouagan ».