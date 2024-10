Boisaco fait toujours partie des 300 PME les plus importantes du Québec

Le Groupe Boisaco de Sacré-Cœur a glissé de quelques positions, mais est toujours sur la liste des 300 PME les plus importantes du Québec.

L’an dernier, la coopérative forestière se situait à la 88e position. Dans le classement 2024, elle figure au 93e rang. Elle la seule représentante de la Côte-Nord.

« Nous sommes très fiers de contribuer à la vitalité socio-économique de notre région, et plus spécifiquement de la Haute-Côte-Nord, qui plus est à travers un modèle coopératif où les travailleurs et les citoyens sont partie prenante de notre organisation », écrit le Groupe Boisaco sur ses réseaux sociaux.

« Chaque source de vitalité est à préserver dans notre région et nous devons œuvrer collectivement à en créer d’autres pour l’avenir de notre milieu », poursuit-il.

Ce classement, publié par Les Affaires à la mi-octobre, est établi en fonction du nombre d’employés à temps plein au Québec au 30 juin 2024 déclaré par chaque entreprise.

Le Groupe Boisaco est descendu dans le classement en raison de la diminution de son nombre de travailleurs. Celui-ci est passé de 224 en 2023 à 213 cette année, ce qui équivaut à une baisse de 4,91 %.

On apprend également dans la liste que les principaux marchés géographiques de la PME nord-côtière sont le Canada, le Québec et les États-Unis et qu’ils lui rapportent respectivement 86 %, 11 % et 3 % de ses revenus.

Notons que les entreprises ont été sollicitées par le média pour remplir un formulaire de façon volontaire du 28 août au 9 octobre 2024. Celles ayant un nombre d’employés de plus de 300 employés ont été exclues.