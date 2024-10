Près de 200 000 $ pour former les Nord-Côtières en intelligence artificielle

Une entreprise septilienne reçoit 197 947 $ du ministère de l’Économie pour un projet de formation en réalité virtuelle et intelligence artificielle destiné à des femmes de la Côte-Nord.

OmniZoé inc. est une entreprise septilienne dédiée à l’innovation éducative et spécialisée dans les technologies immersives et les formations continues. Sa cofondatrice, Poema Poko-Djiko, est originaire de la Côte d’Ivoire. La femme diplômée en automatisation industrielle à Polytechnique Montréal a mis sur pied l’entreprise avec son conjoint, après s’être installée à Sept-Îles avec sa famille.

Elle dit avoir « rapidement ressentit l’urgence de combler le manque de compétences numériques et interculturelles au sein des communautés locales ».

C’est dans ce contexte qu’est né le projet « Développer la littératie des technologies émergentes ». Il permettra à 28 femmes issues des communautés autochtones, immigrantes et québécoises de développer leurs compétences en matière de technologies émergentes.

Il sera principalement question de maîtriser la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle, dans le but « d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités économiques ».

« Ces outils, qui redéfinissent les industries et les métiers, leur permettront d’acquérir des compétences précieuses, recherchées sur le marché du travail », indique OmniZoé inc., dans un communiqué.

« Cette initiative sera un atout pour de nombreuses femmes de la Côte-Nord. En les aidant à développer leurs compétences en technologies émergentes, nous leur donnons des outils pour leur permettre de jouer un rôle clé dans l’innovation et la croissance de notre région », a commenté la députée de Duplessis, Kateri Champagne-Jourdain.

Le projet est subventionné dans le cadre du programme NovaScience, volet 2B, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, qui vise à renforcer les compétences technologiques et scientifiques au sein des populations sous-représentées, tout en favorisant l’équité et l’inclusion.