Adisq | Des Félix pour Florent Vollant et Louis-Jean Cormier

Les noms de Florent Vollant et de Louis-Jean Cormier ont été entendus aujourd’hui alors qu’étaient lancées les festivités de l’Adisq avec le Premier Gala et celui de l’Industrie.

Le Septilien d’origine Louis-Jean Cormier, ses comparses de Karwka et les artisans derrière Dans la seconde ont été à l’honneur plus d’une fois mercredi.

Le groupe, qui a lancé son cinquième album il y a un an, après une pause d’une douzaine d’années, a mis la main sur le Félix Album de l’année – Rock, lors du Premier Gala tenu en soirée.

Quelques heures auparavant, Louis Jean-Cormier était monté sur scène, pour y recevoir les statuettes de Conception d’éclairage et projections de l’année (Mathieu Roy et Loan Rixhon), Prise de son et mixage de l’année (Pierre Girard, François Lafontaine, Guillaume Chartrain et Louis-Jean Cormier) ainsi que celle pour Sonorisation de l’année (Mathieu Parisien et Marc St-Laurent) pour l’album Dans la seconde.

Dimanche, le Septilien et son groupe Karkwa sont en nomination pour Auteur ou compositeur de l’année Auteure ou compositrice de l’année (Stéphane Bergeron, Louis-Jean Cormier, François Lafontaine, Martin Lamontagne et Julien Sagot) et Spectacle de l’année.

Pour ce qui est de Florent Vollant, il met la main sur la récompense Album de l’année – Langues autochtones pour Tshitatau. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000$ remise par Minerai de fer Québec, engagée dans le rayonnement de la langue et de la culture de ses partenaires innus.

L’auteur-compositeur-interprète de Mani-utenam pourrait ajouter un autre Félix à sa collection dimanche alors que sera connu le gagnant d’Artiste autochtone de l’année, prix pour lequel le public a été appelé à voter.

Il est en lice aux côtés de Natasha Kanapé Fontaine, originaire de Pessamit, Élisapie, Jeremy Dutcher et Soleil Launière. L’album Inuktitut d’Élisapie a été récompensé à quatre fois mercredi, soit Album de l’année – Réinterprétation, Arrangements de l’année (Joe Grass), Pochette d’album de l’année (Bonsound) et Réalisation d’album de l’année (Joe Grass). L’artiste qui a grandi à Salluit est l’invitée d’En direct de l’univers pour le samedi 2 novembre.

Soulignons que Florent Vollant a été le premier récipiendaire du Félix Artiste autochtone de l’année. C’était en 2019.

Parmi les autres récompenses des rendez-vous de l’Adisq du 30 octobre, il y a un peu de Sept-Îles dans les Félix attribués pour Pub Royal – la Comédie musicale des Cowboys Fringants, couronné pour Script spectacle de l’année (Sébastien Soldevila, Olivier Kemeid, et Jean-François Pauzé) et Mise en scène et scénographie de l’année (Sébastien Soldevila, Olivier Landreville). Le Septilien Yvan Pedneault fait partie de la distribution de cette comédie musicale du mythique groupe québécois. D’ailleurs, les artistes de Pub Royal offriront une prestation lors du Gala de l’Adisq du dimanche 3 novembre à Ici Télé.