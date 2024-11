Un vernissage pour ses 5 ans comme artiste-peintre

C’est en 2019 que Brenda Tremblay de Forestville s’est lancée officiellement dans le domaine des arts. Aujourd’hui, elle célèbre ses cinq années à titre d’artiste-peintre avec un vernissage solo.

Les 1er et 2 novembre, Brenda Tremblay dévoile son parcours en tant qu’artiste au Complexe Guy-Ouellet. Une nouvelle collection est aussi exposée et la pièce maîtresse sera montrée au grand jour ce soir vers 18 h 30.

Le vernissage se tient sous le thème Vibrer la couleur. « Je voulais démontrer aux gens justement que tout est vibration. Si tu penses négativement, bien tu vas attirer du négatif. C’est une fréquence, c’est une vibration. Je suis vraiment dans le domaine de l’énergie », explique l’artiste-peintre.

En visitant l’exposition, on s’aperçoit également de l’évolution de l’artiste au cours des cinq dernières années. Son style s’est affiné tout comme sa technique, mais le thème de la spiritualité est demeuré présent malgré les années qui passent.

Alors qu’elle avait le syndrome de l’imposteur à ses débuts, maintenant Brenda Tremblay se sent suffisamment à sa place pour organiser un tel vernissage.

« Je ne savais pas trop ce que ça allait m’amener tout ça. J’ai commencé à le faire pour me faire du bien. C’était ça le but principal », se remémore celle qui a travaillé fort pour se rendre là où elle est aujourd’hui.

En plus d’être acceptée dans presque tous les symposiums, elle se fait reconnaître par des admirateurs qui la suivent via les réseaux sociaux. Elle possède 4 000 followers sur Facebook et plus de 1 000 personnes se sont abonnées à son groupe d’artiste.