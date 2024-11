La soprano innue Elisabeth St-Gelais fait ses débuts chez ATMA Classique avec Infini, un nouvel EP qui sera distribué en format vinyle et numérique le 15 novembre.

L’album met en vedette la soprano originaire de Pessamit dans un éventail de mélodies françaises, accompagnée au piano par Louise Pelletier.

« J’ai fait beaucoup de mélodie française, beaucoup plus que de lied allemand ou d’opéra, raconte Elisabeth St-Gelais. Je trouvais intéressant le fait de chanter dans ma langue maternelle, de pouvoir ainsi travailler mon interprétation dans le détail et de montrer d’où je viens, d’une province francophone. »

Nommée Révélation Radio-Canada 2023-2024 en musique classique, Elisabeth St-Gelais est titulaire d’une maîtrise en chant et opéra de l’École de musique Schulich de l’Université McGill.

La jeune chanteuse autochtone s’est produite au Festival d’opéra de Québec et aux quatre coins du Canada, notamment avec la Canadian Opera Company, I Musici de Montréal, l’Orchestre de l’Agora, l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et les orchestres symphoniques du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et de Québec.



En 2022, Elisabeth St-Gelais a remporté le Wirth Vocal Prize de l’Université McGill et le grand prix du Concours de musique du Canada Canimex.

La même année, elle figurait au nombre des 30 musiciens classiques de moins de 30 ans les plus en vue selon la CBC.